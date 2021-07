Kohli a parcouru un article sur une belle université professionnelle et des olympiens indiens

Le récent post Instagram de Virat Kohli mentionne Lovely Professional University et Indian Olympians en une seule phrase et les fans ont du mal à le comprendre. Si vous êtes quelqu’un qui ne suit pas le cricket, Kohli figure parmi les meilleurs athlètes en Inde. Les prouesses de Kohli avec la batte et sa soif de courses ont fait du capitaine de l’équipe indienne l’un des visages les plus populaires du pays. Il ne faut donc pas s’étonner que les marques se battent constamment pour s’associer au joueur de cricket à succès pour vendre leurs produits. Vous vous souvenez quand Puma a signé Kohli pour un énorme contrat de 110 crores en 2017 ? Alors que voir Kohli dans les publicités est devenu une chose pour ses fans réguliers, le récent post « promotionnel » du joueur de cricket sur Instagram est apparu comme un pouce endolori pour beaucoup sur les réseaux sociaux.

« Quel record de 10 % des Olympiens indiens viennent de la Lovely Professional University. J’espère que LPU enverra également des étudiants à l’équipe indienne de cricket! », lit-on dans le message de Kohli.

Le message de Kohli a également rendu hommage aux Olympiens (de LPU) dont Manpreet Singh, Neeraj Chopra, Nishad Kumar, Amoj Jacob, Mandeep Singh, Bajrang Punia, Varun Kumar, entre autres.

« J’ai supposé que cela avait été publié par une page de mèmes », figurait parmi les meilleurs commentaires sur le message de Kohli. Comme beaucoup ont eu du mal à comprendre le message apparemment promotionnel de Kohli, d’autres ont souligné le fait que le message manquait la mention de » partenariat rémunéré » tout en étant partagé sur la plateforme de partage vidéo-photo.

Pendant ce temps, les fans de cricket se sont régalés en regardant le jeune Ishan Kishan représenter Team India sous la direction de Shikhar Dhawan.

Alors que Kohli était loin de l’action pour la prochaine série de tests contre l’Angleterre, le « sosie » de Kohli Kishan a réussi à attirer l’attention des utilisateurs des médias sociaux.

Et dans une mauvaise nouvelle, le deuxième T20 International entre l’Inde et le Sri Lanka à Colombo mardi a été reporté d’un jour après que le polyvalent en visite Krunal Pandya a été testé positif pour COVID-19, le forçant à sortir de la série avec sept jours d’isolement.

