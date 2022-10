Kohli à 49 ans a demandé à Dinesh Karthik de continuer la grève contre l’Afrique du Sud, salué “altruiste” par les fans

Virat Kohli est un joueur de cricket désintéressé. L’ancien skipper indien n’était qu’à une échappée d’un autre et méritait pleinement la cinquantaine de T20I, pourtant, il a demandé à Dinesh Karthik de garder la frappe et de jouer le rôle de finisseur. L’Inde a rencontré l’Afrique du Sud pour la deuxième rencontre de la série de trois matchs T20I à Guwahati où les hôtes ont été mis au bâton en premier et ils ont tout fait du tirage au sort perdu. KL Rahul (57 sur 28) a marqué un vif cinquante tandis que le skipper Rohit Sharma a joué le rôle de soutien alors que l’Inde a accumulé 96 en dix overs.

Après le départ des deux ouvreurs en succession rapide, Suryakumar Yadav et Virat Kohli ont pris la charge. Yadav a frappé 61 en seulement 22 livraisons avant d’être épuisé au 19e. Kohli, qui a joué le deuxième violon dans la première moitié de ses manches, a rejoint la fête et il a plu des quatre et des six des deux côtés au stade Barsapara de Guwahati.

Kohli au bâton à 49 *, n’en ayant besoin que d’un pour franchir le cap, était un spectateur heureux lorsque Dinesh Karthik a remplacé Yadav. Karthik a claqué un quickfire 17 dans les 7 livraisons et a même approché Kohli à un moment donné lors de la finale renversée par Kagiso Rabada, prêt à ramener Kohli sur la grève. L’ancien capitaine fit signe à Karthik de revenir en arrière et de terminer l’affaire. L’Inde a terminé ses manches sur une bonne note, accumulant 18 points dans la finale. Un imposant 238 était l’objectif fixé pour l’Afrique du Sud.

Virat Kohli demande à Dinesh Karthik de continuer le carnage, désintéressé comme toujours. pic.twitter.com/micZcemStd — Jean. (@CricCrazyJohns) 2 octobre 2022

Le fait que Kohli ait joué le rôle désintéressé n’a échappé à personne et sa décision de rester à 49 * a été largement saluée par les fans sur les réseaux sociaux. Certains ont même célébré le déménagement avec des mèmes.

J’aide les autres les jours où j’ai moi-même le plus besoin d’aide #INDvSA pic.twitter.com/bvyAcBgXDm — SwatKat💃 (@swatic12) 2 octobre 2022

Virat Kohli à 49 * dit à DK de maintenir la grève pic.twitter.com/8LquJPIADi – Sagar (@sagarcasm) 2 octobre 2022

Imaginez le résultat du match si Dinesh Karthik n’avait pas marqué ces 17 points rapides et que Virat Kohli avait opté pour ses 50 à la place. C’est pourquoi l’équipe avant les jalons. — EngiNerd. (@mainbhiengineer) 2 octobre 2022

virat kohli disant à dinesh karthik de compléter quelle humble personne 🙏 pic.twitter.com/25Vzh5ybu1 – amateur de cricket (@cricket65469710) 2 octobre 2022

Karthik a demandé “Devrais-je vous donner la grève pour terminer votre 50?” Kohli : Non, visez le maximum —Gabbbar (@GabbbarSingh) 2 octobre 2022

Au final, malgré le siècle exceptionnel et invaincu de David Miller, l’Afrique du Sud a pu rassembler 221/3 dans sa réponse alors que les visiteurs n’ont manqué que 16 points. L’Inde a scellé la série 2-0.

