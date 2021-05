Kofi Kingston répond au défi ouvert de Bobby Lashley

L’acte a commencé avec Bobby Lashley marchant vers le ring avec cinq femmes. Il a été accueilli par MVP et un court extrait de sa victoire de dimanche a également été montré. MVP a ensuite annoncé que Braun Strowman et Drew McIntyre sont blessés et ne pourraient pas assister à l’événement. Et juste au moment où Lashley était sur le point de demander un défi ouvert, McIntyre a marché sur le ring indemne. MVP a ensuite révélé que McIntyre et Strowman sont exemptés d’un défi ouvert. Lashley est ensuite allé après McIntyre, qui a esquivé puis l’a envoyé hors du ring.

Voici un aperçu de tout ce qui s’est passé lundi à Raw:

Kofi Kingston contre Bobby Lashley: Malgré l’ingérence de McIntyre, le défi de Lashley s’est tenu. Kofi Kingston, qui a également affronté Randy Orton dans la nuit, a répondu au défi de Lashley et l’a vaincu par tombé.

Elias contre AJ Styles: Le match entre Elias et AJ Styles s’est soldé par une disqualification. Tout comme tous les autres matchs entre le duo se termine si AJ n’est pas censé gagner. Dans leur match, AJ a fait le plus gros travail en attaque et en défense.

Angel Garza contre Drew Gulak: Gulak a été battu par Garza via une chute. Gulak semblait maîtriser la situation avec un étirement abdominal. Cependant, Garza a fait demi-tour et a heurté un clipper d’aile. Une fois le match terminé, une rose a été enfoncée dans la bouche de Gulak par Garza.

Championnat 24/7 | Akira Tozawa contre R-Truth: Tozawa a vaincu R Truth via un tombé pour remporter le titre. Tozawa a interrompu une interview dans les coulisses de Truth et l’a épinglé pour remporter le titre.

Kofi Kingston contre Randy Orton: Randy Orton a été battu par le tombé de Kingston. Avant le match, Riddle a demandé à Orton de s’excuser auprès de New Day. Cependant, cela ne s’est pas produit et après la victoire, Riddle a poussé Kingston au sol. D’un autre côté, New Day a été vu en train de se disputer avec Orton.

Asuka contre Charlotte Flair: Flair a été vaincu par Asuka via un tombé. Avant le match, on a dit à Flair qu’elle devrait battre Asuka pour gagner une chance au titre. Cependant, la présence de Rhea Ripley au bord du ring a distrait Flair et elle a perdu le match après avoir été épinglée par Asuka.

Championnat féminin par équipe | Natalya et Tamina (c) contre Nia Jax et Shayna Baszler: Dans le match de championnat féminin par étiquette, Nia Jax et Shayna Baszler ont été battues par Natalya et Tamina via une chute. Avec la victoire, Natalya et Tamina ont conservé leur titre.

Sheamus contre Ricochet: Sheamus a vaincu Ricochet via un tombé après un coup de pied Brogue. La revanche a eu lieu après que Ricochet ait volé le chapeau et la veste de Sheamus à Backlash.

Damian Priest contre John Morrison: John Morrison a été battu par Damian Priest via un tombé dans un match de bûcheron. Cependant, ce soir, il n’y avait pas de zombies et le Miz était également absent de l’évent. Avant le match, Morrison a déclaré qu’il n’avait aucune information sur son partenaire après que le Miz ait été mangé par les bûcherons zombies de Backlash.

