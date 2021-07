Kofi Kingston enregistre une énorme victoire ; La séquence de victoires d’Eva Marie se poursuit

Avec seulement deux semaines de WWE RAW avant le pay-per-view (PPV) annuel de Money in the Bank (MITB), une grande partie de lundi soir était consacrée à faire avancer les choses et à rendre chaque querelle plus importante. The Miz et John Morrison ont ouvert l’émission avec MizTV, qui a vu les quatre participants au match MITB masculin de Raw – Ricochet, John Morrison, Riddle et Drew McIntyre. Alors que Riddle et Morrison se sont rencontrés pour un match revanche après que les deux hommes aient été comptés lors de leur rencontre la semaine dernière. Alors que Bobby Lashley a fait équipe avec MVP pour affronter Xavier Woods et Kofi Kingston dans un match par équipe.

Voici un aperçu de tout ce qui s’est passé lors de l’édition de cette semaine de WWE Raw.

Ricochet contre John Morrison : Poursuivant leurs hostilités de la semaine précédente, le duo a eu un méchant déversement à l’extérieur. Cependant, Morrison a remporté une victoire via un décompte après que The Miz ait utilisé son fauteuil roulant pour bloquer Ricochet et le retarder dans son retour sur le ring.

Nikki ASH, Bliss, Naomi & Asuka contre Jax, Baszler, Doudrop et Eva Marie : Après un col et des coudes basiques, tout le monde s’est sorti. Mais le match s’est terminé lorsque Nikki Ash a contré un Samoan Drop de Jax mais le deuxième de Nia leur a donné la victoire.

Mustafa Ali contre Mansoor : Après des semaines d’interactions dans les coulisses, le duo a échangé une série de retraits et de compteurs. À la fin, Ali s’est pris le pied dans les cordes et Mansoor a aidé l’arbitre à le libérer. Ali a utilisé la distraction pour faire rouler Mansoor pour une victoire.

Jinder Mahal contre Drew McIntyre: Les deux centrales se sont enfermées et se sont battues pour le contrôle, mais Mahal a réussi à frapper McIntyre avec un gros suplex sur la table des annonceurs. Le Scottish Warrior a frappé un Glasgow Kiss et le Futureshock DDT avant que Veer et Shanky ne provoquent une victoire par disqualification pour McIntyre.

Lucha House Party contre Mace & T-Bar : Il semblait presque que Mace et T-Bar avaient remporté la victoire, mais avec l’arrêt de Gran Metalik, Dorado a pu faire tomber T-Bar avec un Hurricanrana avant de remporter la victoire de nulle part.

AJ Styles contre Devinette : Dès que Styles a préparé l’arrivée, les Viking Raiders sont apparus au bord du ring et ont permis à Riddle d’enrouler Styles pour marquer une épingle rapide.

Charlotte Flair et Rhea Ripley se sont affrontées avec un jeu de béquilles : Flair était sur une béquille pour une promo quand Ripley est sorti avec sa propre béquille, se moquant d’elle. Les deux femmes ont donné un coup de pied à la béquille de l’autre avant de se battre avec les béquilles. Cependant, Flair a quitté le ring.

Elias et Cedric Alexander contre Jaxson Ryker et R-Truth : Akira Tozawa a couru dans le ring alors que le match était sur le point de commencer et R-Truth n’a pas réussi à l’épingler. Pendant ce temps, les autres chasseurs de titres ont suivi Tozawa et Truth a couru dans les coulisses avec eux, laissant le match. Cela a laissé Ryker seul qui a fait tomber Alexander, avant qu’Elias ne sorte du ring et ne monte la rampe. Ryker a frappé un gros chelem et a effectué le tombé sur Alexander.

Bobby Lashley & MVP contre The New Day: Dans le match final de la nuit entre The New Day et The Hurt Business, a également assisté au retour de MVP à l’action. Après que tous les participants se soient relayés pour se coincer, Woods a éliminé Lashley à l’extérieur avant que Kofi Kingston ne frappe le Trouble in Paradise sur le ring sur MVP pour la victoire.

