Koffee With Karan Saison 7 : Les cousins ​​Arjun Kapoor et Sonam Kapoor Ahuja sont prêts à faire des révélations dans le prochain épisode du chat show de Karan Johar

Café avec Karan Saison 7 : Koffee with Karan saison 7 est à la mode ces jours-ci. Tout le monde parle de l’émission la plus discutée de Karan Johar, Koffee with Karan. Récemment, une nouvelle bande-annonce a été publiée pour le prochain épisode, mettant en vedette le duo épique et drôle de frères Sonam Kapoor Ahuja et Arjun Kapoor. La bande-annonce a l’air incroyable et drôle. Ce Raksha Bandhan, nous pouvons tous profiter de cet épisode. L’épisode 6 promet d’être un tour de montagnes russes super amusant avec des acteurs renversant des fèves sur leurs relations et révélant beaucoup de secrets juteux. Pour en savoir plus sur l’épisode, regardez cette vidéo.