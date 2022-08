Koffee With Karan : Quand Gauri Khan a avoué être inquiet à l’idée que Shah Rukh Khan trouve une autre femme au sommet de sa carrière

Shah Rukh Khan était un idole et l’est toujours et le sera toujours. Période! Il fut un temps où des dames très en vue voulaient être l’héroïne du roi de la romance, ce qui laissait sa femme un peu inquiète et irritée. Mais en attente, l’irritation était toujours quand quelqu’un lui demandait et si Shah Rukh Khan trouvait une autre femme et la quittait. Gauri, qui a fait ses débuts dans l’émission Koffee With Karan de son copain Karan Johar en 2015, a parlé de l’irritation qu’elle ressent lorsqu’elle est interrogée sur la peur que Shah Rukh Khan trouve une autre femme.

Karan Johar a été choqué par la réponse de Gauri Khan mais a été applaudi par Sussanne Khan

KJo a également interrogé Gauri Khan et Sussanne Khan au sujet de leurs maris trouvant une autre femme. À quoi Gauri a eu la réponse parfaite, ” Premièrement, je ne suis irrité par cette pensée que lorsque quelqu’un me pose cette question. Je prie toujours Dieu pour que s’il trouve quelqu’un, je trouve aussi quelqu’un de meilleur et qui est beau aussi “. Sussanne a loué la réponse de Gauri tandis que Karan Johar a été choqué par la réponse et a ensuite éclaté de rire.

Shah Rukh Khan et Gauri Khan sont les couples en or de Bollywood et leur compagnie n’est rien de moins qu’une source d’inspiration pour leurs fans qui admirent leur relation et leur lien. SRK a toujours été follement et profondément amoureux de sa femme Gauri Khan et à ce jour, il est fou de sa reine. Sur le plan professionnel, la superstar revient avec Pathaan après trois ans de congé sabbatique et ses fans ont hâte qu’il épelle à nouveau sa magie sur grand écran. L’acteur a été vu pour la dernière fois dans Zero dirigé par Anand L Rai qui était un film catastrophe.