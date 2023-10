Koffee With Karan 8 : Sunny Deol et Bobby Deol seront-ils présents dans l’émission de discussion de Karan Johar après 18 ans ?

Karan Johar arrive enfin avec une nouvelle saison de Café avec Karanc’est, Café avec Karan 8. Et peu importe à quel point Karan est confronté à des trolls, tout le monde aime prendre une gorgée du ou des thés servis sur le plateau. Café Kouch. Plusieurs grands noms de célébrités sont apparus et peuvent être les invités de Koffee With Karan cette année. Et deux frères ont également rejoint la liste. On parle de Gadar 2 étoile Déol ensoleillé et Animal étoile Bobby Déol.

Sunny Deol et Bobby Deol honoreront Koffee With Karan 8

Vous avez bien lu. Les frères Deol feraient partie de Koffee With Karan 8. On dit qu’ils ont déjà tourné pour l’épisode. Sunny Deol et Bobby Deol sont apparus sur Koffee With Karan en 2005, il y a environ 18 ans. Et maintenant, les frères Deol seront à nouveau invités. Dès que ces informations ont fait surface, les fans de Sunny et Bobby n’ont pas pu contenir leur enthousiasme à l’idée de voir leur camaraderie fraternelle sur le Koffee Kouch.

Un rapport d’IndiaToday affirme qu’il y a eu une émeute totale sur les plateaux de tournage lors de l’épisode de Sunny et Bobby dans l’émission de discussion de Karan Johar. Les deux frères ont discuté de tout sous le soleil, de leurs liens avec le box-office et leur famille. Eh bien, nous attendons avec impatience ces retrouvailles.

Café Avec Karan 8 invités

Si l’on en croit les rapports, outre Bobby Deol et Sunny Deol, Deepika Padukone et Ranveer Singh ainsi qu’Alia Bhatt et Kareena Kapoor Khan ont déjà tourné pour les épisodes. Il serait intéressant de voir quelles révélations font Deepika et Ranveer. Et voir Alia avec son idole serait aussi incroyable. On dit que le thème cette année est la famille. C’est pourquoi les invités ont été jumelés de cette manière. De plus, des rapports indiquent que la saison pourrait s’ouvrir avec Ranveer et Deepika ornant le Kouch.

Regardez cette vidéo d’actualité sur le divertissement de Koffee With Karan ici :

Sunny Deol, Bobby Deol en feu, l’année des Deols

Sunny Deol a livré l’un des plus grands succès de l’industrie, qui est Gadar 2. Il s’agit actuellement du deuxième plus gros montant. En revanche, Bobby Deol sera bientôt présent dans le réalisateur de Sandeep Reddy Vanga. Animal. Ses quelques secondes de présence dans le Bande-annonce d’animaux a eu un grand impact. Les frères Deol ont créé un énorme buzz et amassé beaucoup d’amour. Les fans ont hâte de les voir maintenant dans l’émission de Karan.