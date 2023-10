Café avec Karan 8 est un succès instantané, et les fans meurent d’envie de savoir qui sera le prochain invité de la série après avoir regardé les épisodes fracassants de Deepika Padukone et Ranveer Singh. Karan Johar a fait un live Instagram surprise avec les fans, où il a interagi avec plaisir avec tous et répondu à toutes les questions, et beaucoup lui ont envoyé de l’amour après l’avoir vu pleurer dans la série. Karan a laissé entendre que le deuxième invité de son émission serait un couple de frères et sœurs, et les fans sont captivés par cette nouvelle et ont commencé à deviner.

Ce n’est pas son fan, mais cette partie semble vraiment pertinente. ? Parfois, on ne peut pas juger de la solitude d’une personne simplement en regardant la foule bruyante ou les lumières qui l’entourent. Pendant un moment, même moi, je me suis senti triste alors qu’il exprimait ses émotions. #KoffeeWithKaran8 #KaranJohar pic.twitter.com/unj5X8cd97 Dr Harshil (@Drmedphoenix) 26 octobre 2023

Suhana Khan et Aryan Khan feront leurs débuts dans l’émission Koffee With Karan 8 de Karan Johar ?

Depuis que Karan a laissé entendre que son deuxième invité sur KWK 8 était le couple fraternel, le buzz a commencé selon lequel cela pourrait être le cas. Suhana Khan et Aryen Khan. Les deux enfants superstars sont extrêmement proches de Karan et sont tous prêts à faire leurs débuts à Bollywood. Et ce n’est que s’ils font leur apparition ensemble que cela restera dans les mémoires de l’histoire de KWK, car jusqu’à présent, Aryan Khan n’a fait aucune apparition publique sur une plateforme télévisée.

Outre Suhana et Aryan, une autre possibilité de jumelage entre frères et sœurs pourrait être Sara Ali Khan et Ibrahim Ali Khan, car Ibrahim aussi va bientôt être lancé à Bollywood et il y a beaucoup de curiosité autour du garçon vedette. Et il sera intéressant de le voir esquiver les questions de Karan Johar sur sa petite amie et diva de Bollywood. Palak Tiwari.

Lorsque nous parlons de paires de frères et sœurs, nous avons Shweta Bachchan-Abhishek Bachchan, Kareena Kapoor Khan-Karisma Kapoor, Janhvi Kapoor-Khushi Kapoor et Navya Nanda-Agastya Nanda, et ils partagent tous d’excellents rapports avec Karan Johar, et les fans ne voient certainement pas d’inconvénient à les avoir tous dans la série, un à la fois. Khushi Kapoor et Agastya Nandaeux aussi, feront leurs débuts à Bollywood avec Suhana Khan dans Les Archies. Restez à l’écoute avec nous pour plus d’actualités sur le divertissement.