Koffee With Karan 8 : Shah Rukh Khan et Ranbir Kapoor apparaîtront-ils dans la prochaine saison du chat show de Karan Johar ? Le cinéaste laisse tomber un indice MAJEUR

L’émission de discussion controversée et amusante de Karan Johar Koffee With Karan saison 7 s’est récemment terminée et l’émission a laissé les internautes impressionnés par le contenu sur le point. Les créateurs ont invité Samantha Ruth Prabhu, Vijay Deverakonda, Janhvi Kapoor, Sara Ali Khan, Arjun Kapoor, Varun Dhawan et d’autres stars lors de leur dernière saison. Les fans attendaient avec impatience que l’acteur de Pathaan, Shah Rukh Khan, qui est également l’ami le plus proche de Karan, fasse partie de la série. Mais, Shah Rukh Khan n’est pas apparu dans l’émission la saison dernière et maintenant les fans attendent qu’il apparaisse dans la prochaine saison.

Eh bien, récemment, Karan Johar a parlé de tout son cœur de l’apparition de Shah Rukh Khan dans la saison 8 de Koffee With Karan. Dans une interview avec Bollywood Hungama, Karan a déclaré qu’il espérait pouvoir faire quelque chose de solide avec Shah Rukh Khan dans la prochaine a été une grande partie du spectacle. Karan a même dit que chaque fois que Shah Rukh Khan est apparu dans la série, c’était magique.

Shah Rukh Khan est apparu plus tôt dans de nombreuses saisons de Koffee With Karan et a laissé les fans aww avec sa charmante personnalité. Karan a même révélé que le chocolatier de Bollywood, Ranbir Kapoor, sera vu sur Koffee With Karan 8. Karan a déclaré que Ranbir le taquine souvent en lui disant qu’il n’apparaîtra jamais dans l’émission, mais il essaiera de le convaincre pour la prochaine saison. Koffee With Karan est tendance sur le L’actualité du divertissement.

Côté travail, Karan Johar dirige Rocky Aur Rani Ki Kahani, avec Ranveer Singh et Alia Bhatt dans les rôles principaux. En dehors d’eux, le film mettra également en vedette Jaya Bachchan, Dharmendra et Shabana Azmi et sortira en 2023. Shah Rukh Khan sortira à Pathaan aux côtés de Deepika Padukone et John Abraham. Shah Rukh Khan a également Dunki avec Taapsee Pannu et Jawan dans son chat.