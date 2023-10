La saison huit de Café avec Karan a démarré aujourd’hui avec Deepika Padukone et Ranveer Singh étant les premiers invités. C’est pour la première fois que Ranveer Singh et Deepika Padukone apparaissent ensemble dans un talk-show après leur mariage. Alors que l’épisode était diffusé sur Disney+Hotstar, Ranveer Singh et Deepika Padukone ont commencé à être à la mode pour toutes leurs confessions franches. Le côté émotionnel de Karan Johar a également conquis les cœurs. De leurs images de mariage à leur première rencontre, Deepika Paukone et Ranveer Singh ont épanché tout leur cœur. Mais!

Ranveer Singh vient-il de copier-coller sa réponse dans Koffee With Karan 8 ?

Dans l’épisode de Koffee With Karan 8, Ranveer Singh a tout révélé sur sa première rencontre avec Deepika Padukone. Il a révélé qu’il avait rencontré Deepika pour la première fois dans le bureau de Sanjay Leela Bhansali. De manière dramatique, Ranveer a décrit à quel point Deepika lui semblait angélique lorsqu’elle est entrée dans le bureau de Sanjay Leela Bhansali pendant la lecture du scénario de Ram Leela. Il a expliqué qu’elle était vêtue d’une kurta chikankari blanche et que l’air lui soufflait les cheveux. Après cela, une vieille vidéo de Ranveer Singh tirée d’un épisode de Koffee With Karan est devenue virale. Dans la vidéo, Ranveer Singh décrit sa première rencontre avec Anushka Sharma dans le bureau de YRF. Il a raconté comment l’air a soufflé dans ses cheveux lorsque la porte s’est ouverte et qu’il a vu Anushka Sharma. La vidéo est devenue virale sur Reddit.

Regardez la vidéo de Ranveer Singh ci-dessous :

Je savais que Ranveer Singh et Deepika Padukone étaient un tas de conneries. Dans le 1er épisode de KWK, Ranveer ment sur sa rencontre avec Deepika, répète l’incident de la rencontre avec Anushka. https://t.co/E1vUgFfcbe Sidharth B (@Sid_b23692) 26 octobre 2023

Tout sur la proposition de Ranveer Singh-Deepika Padukone

Ranveer Singh et Deepika Padukone ont tout raconté sur leur histoire d’amour. Il a dit qu’il avait proposé à Deepika Padukone en 2015. La façon dont Deepika a largué la bombe devant sa famille de la manière la plus hilarante. Deepika l’a révélé à sa famille lors d’un dîner de famille et sa mère était en état de choc. Ranveer a révélé qu’au fil des années, il a travaillé dur pour se faire une place dans le cœur de la mère de Deepika Padukone et qu’il est maintenant devenu l’une des personnes qu’elle préfère.