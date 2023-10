Karan Johar est prêt à accueillir la prochaine saison de Café avec Karan 8, et comme chaque année, les fans fidèles de la série ont hâte de savoir qui va arriver dans la série. Alors que l’attente devient difficile, revenons sur le passé de l’homme que vous ne reverrez peut-être plus jamais dans la série, et il est Ranbir Kapoor. La dernière fois que l’acteur est apparu dans la série avec un contemporain Ranveer Singhil a fait sourciller de nombreux sourcils en étant le meilleur de lui-même.

Regardez la vidéo de Ranbir Kapoor exprimant ses réflexions sur le fait de ne pas vouloir épouser Alia Bhatt dans l’émission de Karan Johar.

Et une des vidéos du Animal L’acteur est en train de devenir viral sur Internet, où son tir rapide était tout rapide et plein de feu, comme le dit Karan Johar dans ses émissions. Karan a posé quelques questions à Ranbir où il a demandé au garçon star les choses qu’il aimerait demander aux célébrités. Quand Alia Bhatt a été nommée, il est devenu tout sarcastique et lui a demandé de choisir entre Varun Dhawan et Sidharth Malhotra.

Plus tard, Karan lui a donné trois noms pour Tuer, se marier et se connecter: Alia Bhatt, Jacqueline Fernandezet Anushka Sharma. Ranbir a immédiatement répondu qu’il adorerait épouser Anushka, mais qu’elle est déjà très heureuse dans sa vie, et a dit plus tard qu’il sortirait avec le reste des filles, Alia et Jacky, et qu’il ne voulait épouser aucune d’entre elles. . Ranbir, qui était présent avec Ranveer Singh dans la série, a eu une réaction très étrange à cette déclaration de l’acteur.

Eh bien, comme on dit, la vie est imprévisible, et Ranbir Kapoor en est un exemple vivant. Aujourd’hui, Ranbir est marié à Alia Bhatt et a une fille. Raha Kapoor qu’il aime énormément.