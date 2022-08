Koffee With Karan 7: Vicky Kaushal révèle VENTING après que The Immortal Ashwatthama ait été mis de côté; dit : “J’ai appelé mon entraîneur et…”

Vicky Kaushal et Sidharth Malhotra étaient les récents invités de Karan Joharc’est Café avec Karan 7. Les stars parlaient longuement de tout et de rien. Du mariage, des affaires aux films – Vicky Kaushal et Sidharth Malhotra ont franchement parlé de tout. L’acteur d’Uri: The Surgical Strike a parlé de deux de ses films qui ont été mis de côté. Les films dans la discussion sont les multi-stars de Karan Johar Takht et l’aventure de réalisateur d’Aditya Dhar L’immortel Ashwatthama. Les deux films avaient Vicky Kaushal dans des rôles clés.

Entertainment News: Vicky Kaushal parle de ses films mis de côté

Sur Koffee With Karan 7, Vicky Kaushal a parlé de ces films. Il a déclaré qu’il n’avait pas été beaucoup affecté lorsque Takht avait été mis de côté, car cela s’était produit à cause de la pandémie. Il a mentionné que puisque tout était logistique et une véritable raison, il ne se sentait pas mal. Cependant, quand Ashwatthama a été mis de côté, Vicky Kaushal s’est senti émotionnellement affecté alors qu’il consacrait près de deux ans de sa vie à la préparation du film. Il a déclaré qu’il avait appelé son entraîneur et s’était déchargé en travaillant dur. L’acteur a été cité en disant: “Je me souviens quand c’était Ashwatthama et j’ai reçu un appel disant que nous débranchions le film pour l’instant, j’ai appelé mon entraîneur et j’ai dit:” Écoute, allons au gymnase “et je lui ai dit donner l’entraînement le plus difficile parce que je voulais vraiment le décharger. Parce que c’est le film auquel j’ai vraiment donné deux ans de ma vie, en termes de préparation et tout et nous étions vraiment sur le point de commencer.

En revanche, Sidharth Malhotra a failli confirmer être en couple avec Kiara Advani. Karan Johar, étant lui-même, l’a interrogé sur leur mariage, et Sidharth Malhotra ne l’a ni accepté ni nié. Karan Johar a déclaré qu’il giflerait Sidharth s’il ne l’invitait pas à leur mariage. Depuis lors, les fans de Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont ravis de connaître plus de détails sur leur mariage imminent. Nous attendons!