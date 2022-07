Koffee With Karan 7 : Suhana Khan fera ses débuts dans la série avec son équipe The Archies ; Aryan Khan sera le sujet brûlant ? [Exclusive]

Koffee With Karan 7 de Karan Johar devient passionnant à chaque épisode. Le quatrième épisode de l’émission doit être diffusé ce jeudi et verra Vijay Deverakonda faire ses débuts dans l’émission avec Ananya Panday. Et maintenant, le dernier que nous entendons, deux autres individus spéciaux feront leurs débuts à Koffee et ils sont Suhana Khan et Khushi Kapoor. Oui. Une source très rythmée proche de BollywoodLife révèle : « Suhana Khan fera ses débuts à Koffee avec son gang The Archies et la fille va être tout à fait spéciale à propos de son grand rêve de Bollywood et de son expérience de tournage du film avec le gang”. La source révèle en outre: ” Karan Johar se demandera également ici pourquoi ne l’a-t-elle pas choisi pour son lancement et elle pourrait lui faire une drôle de fouille en affirmant qu’il est déjà la cible facile en matière de débat sur le népotisme”.

Suhana Khan parlera du grand lien qu’elle partage avec son grand frère Aryan Khan

“Suhana Khan, la princesse de la maison Khan, parlera également beaucoup plus de sa famille depuis qu’Aryan Khan est son grand frère et du soutien qu’elle reçoit de lui. La période difficile que la famille Khan a connue pendant l’affaire de drogue et plus encore”. Suhana Khan révélera également qu’elle est la sœur la plus aimée de la maison, tandis qu’AbRam est son cœur”, conclut la source. Eh bien, ce sera l’épisode le plus attendu de la saison.

Alors que cette année, nous ne verrons pas Shah Rukh Khan faire sa présence dans le spectacle. SRK aurait considéré que Karan Johar viendrait dans cette émission et la raison est la meilleure à connaître pour eux. alors qu’il y avait un bruit de chaîne que Gauri Kahn pourrait également faire apparaître ses invités dans l’émission avec ses amis qui faisaient partie de l’émission populaire Fabulous Wives ‘Of Bollywood produite par Karan Johar.