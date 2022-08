Koffee With Karan 7: Sonam Kapoor oublie le nom du film de Ranbir Kapoor, Brahmastra, l’appelle “Shiva No.1”; laisse Arjun Kapoor très embarrassé

Seul Sonam Kapoor peut le faire Sonam Kapoor est très enceinte et devrait accoucher en août. Et le garçon qu’elle tue dans la dernière promo de l’épisode Koffee With Karan 7 de Karan Johar. Sonam et Arjun Kapoor seront vus ensemble dans l’émission et garçon la promo est hilarante et comment. L’actrice de Veere Di Wedding rend ses fans fous avec ses déclarations allant de la révélation de ses frères qui ont couché avec ses amis à l’oubli du nom du film de Ranbir Kapoor, Brahmastra, et l’appelant ” Shiva numéro 1 “, laissant Arjun Kapoor très embarrassé.

Sonam Kapoor a fait une erreur avec le film de Ranbir Kapoor et a laissé son frère Arjun Kapoor embarrassé et comment.

On voit Sonam louant l’analyse de Ranbir et l’appelant le meilleur s’il fait partout la promotion du film d’Ayan Mukerji. Remorquez-le Karan demande quel est le nom du film, elle dit que c’est ‘ Shiva numéro 1 ‘, laissant Arjun Kapoor embarrassé alors qu’il refuse et l’appelle en désordre. tandis que Karan Johar qui est aussi le producteur de ce film n’a pas pu s’empêcher de rire après cette grosse gaffe faite par Sonam. Eh bien, il connaît SK et sait qu’elle ne commettra pas ces erreurs exprès. Même les utilisateurs des réseaux sociaux se sont bien amusés avec cette gaffe hilarante de Sonam.

Arjun Kapoor n’était pas non plus très satisfait des trop d’informations de Sonam Kapoor sur l’émission et il a même admis qu’il avait dit qu’il sentait qu’elle était appelée dans l’émission pour s’être fait troller par elle. Alors qu’Arjun, qui est en couple avec Malaika Arora, a été interrogé sur le nom qu’il avait enregistré, il a révélé qu’il aimait son nom et qu’il avait gardé le même nom. Cela va clairement être les épisodes hilarants.