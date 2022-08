Koffee With Karan 7: Sidharth Malhotra est en colère contre Karan Johar et cela a Kiara Advani se connecter

Seul Karan Johar peut le faire. Sidharth Malhotra et Vicky Kaushal ont honoré le spectacle de Koffee With Karan 7 et il a ouvertement et joyeusement interrogé Sidharth Malhotra à propos de Kiara Advani, où Karan s’est d’abord plaint à Vicky Kaushal de ne pas avoir été invité à son mariage avec Katrina Kaif et a ensuite demandé à Sidharth quand est-il en train de planifier se marier avec sa co-vedette de Shershaah. Le cinéaste s’est adressé à Kiara en tant que petite amie de Sidharth pour lui montrer comment il a réussi à la griller et admettre qu’elle est en couple avec Sid et qu’ils envisagent bientôt de se marier. Sidharth n’était pas très à l’aise avec autant d’invasion par Karan et il avait l’air très contrarié par le réalisateur.

Kiara Advani promet d’inviter Karan Johar et Shahid Kapoor pour son mariage avec Sidharth Malhotra

Kiara a été vue avec Shahid Kapoor dans l’émission, où Sasha et Karan l’ont tellement persuadée d’admettre qu’elle s’était mariée qu’à la fin, elle a dit: “Je dois vous inviter maintenant”, quand ils ont dit qu’ils joueraient Dola Re, Dola Re à leur mariage. Alors que Sidharth n’était pas très content de la façon dont Karan a traité Kiara dans la série et lui a dit: “Pourquoi l’as-tu autant troublée, Aisa Nahi Karna chahie tha”. Ce à quoi Karan lui a avoué qu’il l’avait trop poussée.

Sidharth et Kiara ont confirmé être en couple et ils voient l’avenir ensemble. Après que Karan ait demandé à Sid de se marier avec Kiara, il a dit qu’il le manifestait sur le canapé et même Vicky Kaushal voulait qu’ils se marient comme il a épousé l’amour de sa vie. En effet le couple Shershaah est follement amoureux l’un de l’autre. Nous en avons également vu un aperçu – lorsque Vicky a informé Kiara lors de l’appel “Hey Karan, c’est moi”, que Sid ne reçoit pas de réseau, elle a essayé de l’appeler et Vicky a crié au scandale.