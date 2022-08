Koffee With Karan 7: Shahid Kapoor révèle si épouser Mira Rajput était une décision consciente ou non

Mira Rajput n’avait que 21 ans lorsqu’elle s’est mariée avec Shahid Kapoor, qui avait alors 34 ans. Il était assez surprenant pour les fans de Shahid qu’il ait décidé de se marier avec une fille en dehors de la fraternité cinématographique. Sur Koffee With Karan 7, Shahid a révélé pourquoi il avait épousé Mira et comment elle le faisait se sentir.

Au cours de leur interaction, Karan Johar a complimenté Mira et a demandé à Shahid si c’était une décision consciente de l’épouser. À quoi, Shahid a répondu: “Je pense que c’est un peu l’expérience du corps extérieur lorsque vous vous mariez. Donc pour moi, c’était très simple. J’ai deux côtés très distincts. L’un est évidemment ce que les gens voient de moi être un acteur et de la fraternité et du faste et du glamour, tout ça. Et puis j’ai aussi un côté très simple et spirituel en moi.”

Ajoutant plus loin, Shahid a dit qu’il avait une foi profonde, qu’il était végétarien et non alcoolique, il lui était donc assez difficile de rencontrer quelqu’un qui serait capable de comprendre les deux côtés de lui. Il avait 34 ans et était prêt à s’installer puisqu’il vivait seul depuis près de 10 ans.

“Juste à ce moment-là, grâce à la famille et aux amis, tout est arrivé. Mais c’est arrivé et nous nous sommes rencontrés et c’est la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie. Et je sens qu’elle apporte tellement dans mon monde, et elle m’équilibre . Elle me fait me sentir très normal et nous avons de beaux enfants. Je suis donc très reconnaissant pour cela”, a-t-il ajouté.

Shahid et Mira se sont mariés le 7 juillet 2015 lors d’un mariage intime à Gurgaon. Ils sont parents de deux enfants – une fille, Misha, et un fils, Zain. Mira n’avait que 16 ans lorsqu’elle a vu Shahid pour la première fois qui avait assisté à une fête chez des amis communs de leur famille. Leurs familles se sont connectées quelques années plus tard et ont organisé une réunion entre Shahid et Mira en 2014. Ils ont fini par parler pendant 7 heures et Cupidon les a finalement frappés durement.