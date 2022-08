Koffee With Karan 7: Shahid Kapoor admet être en désaccord avec Mira Rajput tous les soirs pour CETTE raison idiote

Il ne fait aucun doute que Shahid Kapoor et Mira Rajput forment l’un des couples les plus adorables de l’industrie. Les deux donnent souvent des objectifs relationnels à leurs fans à travers leurs photos et vidéos confortables. Mais si vous pensez que tout est beau gosse, alors vous vous trompez probablement. Dans l’émission de chat Koffee With Karan 7 de Karan Johar, Shahid a admis être en désaccord avec Mira tous les soirs pour une raison idiote.

Au cours de la ronde de tir rapide, Shahid a déclaré que lui et Mira se disputaient la vitesse du ventilateur chaque nuit. Cependant, il a également mentionné que malgré ces désaccords stupides, il est heureux que Mira fasse partie de sa vie. “Mira apporte beaucoup dans ma vie. Elle m’équilibre ; elle me fait me sentir normal ; nous avons deux beaux enfants et la vie semble belle”, a-t-il déclaré.

Le mois dernier, Shahid et Mira ont partagé des salutations hilarantes sur Instagram alors qu’ils étaient assis l’un à côté de l’autre occupés avec leurs téléphones portables. Shahid a commencé à creuser la fascination de Mira pour son téléphone portable. Il avait partagé une vidéo dans laquelle on le voyait faire une grimace en regardant Mira défiler sur son téléphone portable.

Récemment, Mira a partagé une vidéo de Shahid où ils ont été vus danser sur les rythmes lors d’une réunion de famille. Le couple avait l’air heureux en faisant correspondre les marches sur le sol. Mira a été tellement impressionnée par Shahid qu’elle a souhaité l’épouser à nouveau.

Shahid et Mira ont récemment célébré leur septième anniversaire de mariage. Ils avaient partagé des photos d’eux ensemble sur leurs poignées Instagram pour se souhaiter mutuellement. Le couple a deux enfants, Zain et Misha.