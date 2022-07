Koffee With Karan 7: Sara Ali Khan a-t-elle qualifié le mariage d’Alia Bhatt-Ranbir Kapoor de bon marché? Janhvi Kapoor se sent tellement

Le mariage d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor était certainement l’un des mariages les plus attendus de l’année. Après avoir fréquenté pendant 5 ans, le couple a échangé ses vœux de mariage lors d’une cérémonie traditionnelle punjabi à la résidence Vastu de Ranbir dans le quartier de Pali Hill à Mumbai. Les jeunes mariés ont également été vus en train de faire des séances photo et de partager un baiser sur la terrasse. Alors que Sara Ali Khan aimait que Ranbir et Alia ne dépensent pas beaucoup d’argent, Janhvi Kapoor a estimé que Sara venait de qualifier leur mariage de bon marché.

Dans le deuxième épisode de Koffee With Karan 7, Karan a demandé à Janhvi lors de la ronde de tir rapide, “À qui l’esthétique du mariage de Bollywood vous a-t-elle poussé pour vos propres objectifs shaadi?” À quoi, elle a répondu: “Ranbir-Alia, c’est sûr. C’était tellement sain et tellement de cœur. J’ai versé une larme pour eux. De bonheur.”

Sara a ensuite ajouté: “Je suis d’accord, je pense que Alia-Ranbir était super. Je pense aussi qu’ils n’avaient pas à dépenser trop d’argent, ce que j’aime. Ils n’avaient pas à aller à l’étranger et tout. Juste leur balcon. Comme c’est mignon. Je le ferait aussi.” Janhvi est alors intervenu et a dit: “Elle vient de qualifier le plus grand mariage de l’année de bon marché.” À quoi, Sara a précisé : “Je n’ai pas dit que c’était bon marché, vous avez dit que c’était bon marché. J’ai dit que ce n’était pas en Europe. J’aime le balcon, très intime.”

Il y a quelques jours, les photos du baby bump d’Alia prises sur les tournages de son premier film hollywoodien Heart Of Stone au Portugal étaient devenues virales sur les réseaux sociaux. Sur certaines images partagées par les fan clubs, Alia a été vue en combinaison kaki dans un décor désertique en plein jour. La star hollywoodienne Gal Gadot est également vue dans le cadre. Gal portait un débardeur blanc dans une scène, le recouvrant d’une veste noire dans d’autres cadres. Alia a également été vue tenant une arme à feu et à un moment donné, visant le personnage de Gal qui est allongé sur le sol devant elle.

Le mois dernier, Alia a annoncé qu’elle et Ranbir attendaient leur premier paquet de joie. Elle a partagé une photo, où l’actrice a été vue en train de faire son échographie tandis que son mari Ranbir a été vu en train de regarder le bébé à l’écran. Le couple s’est rencontré sur les plateaux de Brahmastra en 2018, est tombé amoureux et s’est marié le 14 avril de cette année.