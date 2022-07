Koffee With Karan 7 : Quand Alia Bhatt a traité Deepika Padukone de folle, de cinglée et a parlé de la gêne entre elle et Ranbir Kapoor à cause de l’actrice

Le premier épisode de Koffee With Karan saison 7 avec Ranveer Singh et Alia Bhatt est devenu le sujet de conversation de la ville. Il était surprenant pour les fans de voir cette amitié partagée par Alai et Ranveer. tandis que même l’animateur de l’émission Karan Johar n’est pas au courant de leur lien fort. Eh bien, il est facile de dire qu’Alia Bhatt est comme l’eau (comme Ibrahim Ali Khan l’a félicitée pour Gangubai Kathiawadi) et elle raconte une forme en conséquence. ink qui devrait imaginer qu’elle peut être amie avec les ex de son mari Ranbir Kapoor, Deepika Padukone et Katrina Kaif, et elle partage même un lien fort avec leurs maris – Ranveer Singha dans Vicky Kaushal.

Alia ouvre sur la gêne entre elle et Ranbir en raison de son amitié avec Deepika Padukone

En fait, au cours de la dernière saison, nous avons vu Alia Bhatt- Deepika Padukone et Ranveer Singh- Ranbir Kapoor se réunir dans la série. L’année dernière, quand Alia et Deepika ont fait une apparition ensemble, les filles se sont beaucoup révélées. Alia a mentionné que Deepika est folle et comme une folle, mais elle a toujours pensé à sa pieuse dame.

Dans les interactions, il a même révélé qu’il n’y avait pas de maladresse entre elle et Ranbir alors qu’elle partage une amitié avec Deepika. ” Je ne m’accroche pas aux choses et il n’y a pas de quoi se sentir mal à l’aise. S’il y a une conversation maladroite, alors bien sûr cela fera surgir un malaise. C’est ce que c’est et il n’y a pas de quoi se sentir mal à ce sujet. Nous sont très heureux, en paix et satisfaits.” Deepika a également admis que pourquoi y aurait-il une prise de conscience alors que les deux ont évolué dans leur vie, “Ça ne fait que s’améliorer. La relation que nous partageons aujourd’hui est ce que j’apprécie le plus. Je ne pense pas qu’elle pourrait être dans un meilleur endroit” .

Même dans cette saison de Koffee With Karan 7, Alia a mentionné qu’elle était amie avec les ex de Ranbir et vice versa. Ranbir et Alia se sont mariés en avril et les tourtereaux attendent leur premier enfant.