Koffee With Karan 7 nouvelle promo : Sidharth Malhotra et Kiara Advani vont-ils se marier d’ici la fin de l’année ? Shahid Kapoor dit “Soyez prêt pour une GRANDE annonce” [Watch Video]

Sidharth Malhotra et Kiara AdvaniLa relation et le mariage de sont devenus le sujet de conversation de la ville. Le couple a toujours fait l’actualité pour sa vie personnelle, et grâce à Café avec Karan 7 leur mariage fait la une des journaux. La semaine dernière, Sidharth et Vicky Kaushal étaient venus dans l’émission, et de la relation du couple de Shershaah au mariage, tout a été discuté. Maintenant, cette semaine, Kabir Singh jodi Kiara Advani et Shahid Kapoor sont tous prêts à honorer le spectacle.

Koffee With Karan 7 fait la une des journaux de divertissement presque chaque semaine. La promo de l’épisode de Kiara et Shahid a été publiée, et une fois de plus, la relation et le mariage de l’actrice et de Sidharth ont été les sujets de discussion brûlants. Dans la promo, Karan demande à Kiara Advani si elle nie sa relation avec Sidharth. Ainsi, l’actrice dit qu’elle ne le nie ni ne l’accepte.

De plus, Kiara dit que nous sommes définitivement plus que des amis proches. À la fin de la promo, Shahid Kapoor déclare : “Soyez prêt pour une grande annonce à la fin de cette année, et ce n’est pas un film.” Pendant que Shahid dit cela, Kiara fait juste un geste de “je ne sais pas”. On se demande vraiment si bientôt on entendra les cloches du mariage. Découvrez la promo ci-dessous

Ce jodi a le cœur de tout le monde “preeti” fondu avec leur présence à l’écran, mais sur le canapé du café, ils étaient aussi candides que possible !? #HotstarSpecials #KoffeeWithKaranS7Episode 8 en streaming ce jeudi 00h00 uniquement sur @DisneyPlusHS! @shahidkapoor @advani_kiara pic.twitter.com/7saZjzEOCV Karan Johar (@karanjohar) 22 août 2022

La relation entre Sidharth et Kiara fait les manchettes depuis quelques années, mais les acteurs n’en ont jamais parlé ouvertement. Il y a quelques mois, il y avait des rapports selon lesquels ils avaient rompu, cependant, les rapports se sont avérés faux.

À Shershaah, la chimie de Sidharth et Kiara était appréciée de tous. Apparemment, les deux seront également vus dans un film romantique, mais il n’y a aucune annonce officielle à ce sujet.