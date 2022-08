Koffee With Karan 7 nouvelle promo : Sidharth Malhotra et Kiara Advani bientôt mariés ? Karan Johar laisse tomber un indice [Watch]

Koffee avec Karan saison 7 fait la une des journaux presque chaque semaine. Le prochain épisode aura les Punjabi Mundas Vicky Kaushal et Sidharth Malhotra. Les deux sont sans aucun doute l’un des acteurs les plus en vue que nous ayons dans l’industrie et ce sera sûrement incroyable de les voir révéler des détails intéressants sur leur vie dans la série. Récemment, la nouvelle promo de Koffee With Karan 7 est sortie et Karan Johar a laissé entendre que Sidharth et Kiara Advani pourrait se marier bientôt.

La relation entre Sidharth et Kiara fait l’actualité du divertissement depuis quelques années. Le jodi Shershaah est également repéré plusieurs fois ensemble par les paparazzi. Mais, ils n’ont pas encore parlé ouvertement de leur relation.

Dans la promo partagée par Karan Johar, le cinéaste demande à Vicky Kaushal que la dernière fois qu’il est venu dans la série a été mémorable pour lui, et Sidharth plaisante et dit : “Iska toh roka hua tha yaha pe.”

De plus, Karan demande à Sidharth, car vous sortez avec Kiara Advani, des projets futurs. Alors, Sidharth répond, “Je le manifeste aujourd’hui.” À cela, Karan répond rapidement: “Que vous épouserez Kiara Advani.” L’acteur de Yodha dit simplement “désolé” avec un sourire malicieux. Karan répond et dit: “Yeh bada biba munda hai.” Découvrez la promo ci-dessous

Ce sont les hommes du moment et ils apportent toute la sensation punjabi au canapé Koffee ! Manifestant un breuvage épicé cette fois-ci? Nouvel épisode de #HotstarSpecials #KoffeeWithKaranS7 streaming ce jeudi uniquement sur Disney + Hotstar @SidMalhotra @vickykaushal09 pic.twitter.com/zYzSKhFWfC Karan Johar (@karanjohar) 16 août 2022

Eh bien, il y a quelques mois, il a été rapporté que Sidharth et Kiara se sont séparés. Cependant, plus tard, il a été rapporté que Karan est devenu le cupidon et les a réunis.

Le jodi de Sidharth et Kiara à Shershaah était également aimé de tous. Apparemment, les deux vont également bientôt jouer dans un film romantique. Cependant, il n’y a aucune annonce officielle à ce sujet. En attendant, attendons et voyons si nous entendrons bientôt ou non les cloches du mariage.