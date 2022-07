Koffee With Karan 7 nouvelle promo : Sara Ali Khan refuse de nommer le gars avec qui elle veut sortir ; demande Janhvi Kapoor, ‘Aimez-vous Vijay Deverakonda?’ [Watch]

Après avoir commencé Koffee avec Karan saison 7 avec Ranveer Singh et Alia Bhat, Karan JoharLes prochains invités de l’émission sont les deux jeunes beautés de Bollywood, Sara Ali Khan et Janhvi Kapoor. Sara et Janhvi avaient fait leurs débuts à Koffee dans la saison 6. Sara était venue dans l’émission avec son père Saif Ali Khan, et Janhvi était accompagnée d’Arjun Kapoor. Alors que l’épisode de Janhvi et Arjun était décent, les déclarations de Sara et Saif avaient fait la une des journaux à ce moment-là.

Nous sommes sûrs que tout le monde se souvient que Sara Ali Khan avait déclaré qu’elle voulait sortir avec Kartik Aaryan, et Saif avait répondu que si l’acteur de Bhool Bhulaiyaa 2 avait de l’argent, cela ne le dérangeait pas s’il sortait avec sa fille. Il y a quelques jours, Karan a même confirmé que plus tard, Sara et Kartik étaient en fait sortis ensemble.

Maintenant, une nouvelle promo Koffee With Karan 7 est sortie avec Janhvi et Sara. Dans la promo, Karan demande à Sara de nommer un gars avec qui elle aimerait sortir. Eh bien, d’abord Sara dit “non non non non”, mais plus tard, elle répond “Vijay Deverakonda”. Karan dit alors à Janhvi Kapoor qu’il la voit avec Vijay, et Sara lui demande: “Aimez-vous Vijay?”

Plus tard, dans la promo, Karan demande à Sara : “Une raison pour laquelle ton ex est ton ex.” Sara répond: “Parce qu’il est l’ex de tout le monde.” Il joue également à un jeu avec les deux actrices dans lequel elles doivent continuer à dire les noms des films de leur mère respective, et il semble que Janhvi perde peut-être la partie.

Tout en partageant la promo, Karan a tweeté : “Deux de mes filles préférées à leur meilleur niveau non filtré !? Préparez-vous pour l’épisode 2 de #HotstarSpecials #KoffeeWithKaranS7 en streaming à partir du 14 juillet sur Disney+ Hotstar !”

Eh bien, cet épisode a sûrement l’air super amusant et nous avons hâte de le regarder. Koffee With Karan 7 a commencé en beauté alors que Ranveer Singh et Alia Bhatt étaient super candides dans l’émission.