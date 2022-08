Koffee With Karan 7 nouvelle promo : Kriti Sanon sur rejet ; La confession de Tiger Shroff sur Ranveer Singh et Deepika Padukone vous laissera CHOQUÉ [Watch]

Koffee avec Karan saison 7 devient intéressant de jour en jour. Dans le prochain épisode de l’émission de chat, nous pourrons regarder le duo Heropanti, Tigre Shroff et Kriti Sanon. Les deux acteurs partagent une excellente relation l’un avec l’autre et tout le monde est impatient de savoir quels secrets ils révéleront sur leur vie personnelle. Les créateurs ont partagé la promo de l’émission, et on peut sûrement dire qu’il sera intéressant de regarder Tiger et Kriti ensemble dans l’épisode.

Dans la promo, quand Karan lui pose des questions sur les rejets, l’actrice révèle que la première audition qu’elle a faite était pour le film Student of The Year de Karan Johar, la première. La réaction de Karan à la réponse de Kriti est assez drôle. De plus, parlant de sortir avec Tiger, Kriti a déclaré qu’elle ne sortirait pas avec lui car il se retournait beaucoup.

Beaucoup d’heropanti, de conversations renversantes et de fous rires sur cet épisode avec ce duo !?#HotstarSpecials #KoffeeWithKaranS7Épisode 9 diffusé ce jeudi à minuit uniquement sur Disney + Hotstar.@DisneyPlusHS @iTIGERSHROFF @kritisanon pic.twitter.com/h97uiVzrE1 Karan Johar (@karanjohar) 29 août 2022

Eh bien, Tiger est également en passe de faire sa marque sur le canapé. Quand Karan lui demande ce qu’il envie de Ranveer Singh, l’acteur de War dit sa femme parce qu’elle est très talentueuse. Il a ajouté qu’elle était “très jolie”.

Il a également révélé qu’il faisait du commando en public tout le temps. Quand Karan a demandé à Tiger s’il aimait tout faire respirer, l’acteur a ri. Mais, Kriti a dit: “Cela semble très faux.”

Après avoir regardé la promo, nous sommes sûrs que les fans de Kriti et Tiger seront super excités par leur épisode. Pendant ce temps, les acteurs seront ensuite vus ensemble sur grand écran dans Ganapath Part 1 qui devrait sortir à Noël cette année. Il a été rapporté que le film pourrait être reporté, mais les réalisateurs n’ont encore rien annoncé officiellement à ce sujet.

En dehors de Ganapath, Kriti a Bhediya et Adipurush dans son chat, et Tiger a aligné Screw Dheela. Il y a eu des rapports selon lesquels le Screw Dheela a été mis de côté, mais les réalisateurs ont précisé plus tard que le film avait été reporté à 2023, mais pas mis de côté.