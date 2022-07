Koffee With Karan 7 : Naga Chaitanya sera-t-elle un jour invitée à l’émission de Karan Johar comme l’ex-femme Samantha Ruth Prabhu ? L’acteur de Laal Singh Chaddha répond

Koffee avec Karan 7 fait l’actualité. L’épisode de Samantha Ruth Prabhu et Akshay Kumar a fait beaucoup de nouvelles. La superstar s’est fait troller alors qu’il entrait à l’intérieur en portant Samantha Ruth Prabhu dans ses bras. La danse sur Oo Antava s’est également avérée digne de grincer des dents. Maintenant, une publication a demandé à Naga Chaitanya s’il viendrait un jour en tant qu’invité sur Koffee avec Karan 7. Comme nous le savons, Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan viennent dans l’émission de Karan Johar pour promouvoir Laal Singh Chaddha. Les photos où Bebo est superbe en pantalon noir et bralet deviennent virales et comment.

Eh bien, Naga Chaitanya avait une réponse qui rendrait ses fans très heureux. Naga Chaitanya a déclaré à India.com : “Sur Koffee avec Karan, pourquoi pas si j’en ai l’occasion ? Karan Johar est génial, j’adore le travail qu’il fait. S’il veut m’avoir, pourquoi pas ?” L’émission de chat, bien que controversée, est à la mode depuis son annonce. L’épisode mettant en vedette Vijay Deverakonda et Ananya Panday a reçu des réponses mitigées. Si les gens ont adoré la maturité des acteurs, certaines questions trop personnelles n’ont pas trouvé preneur.

Naga Chaitanya sera vu comme un militaire dans le film. Les deux acteurs partagent une grande complicité. Aamir Khan est également de bons amis avec Nagarjuna. Naga Chaitanya a déclaré que le bruit autour de sa vie personnelle était décevant. Samantha Ruth Prabhu a acheté la maison qu’ils partageaient à Hyderabad pour une somme exorbitante. Elle a dit sur Koffee avec Karan 7 que les choses entre l’ancien couple n’étaient pas cool pour le moment. Il semble qu’ils aient encore eu des disputes passionnées. Mais l’actrice a également décidé de mettre en sac d’énormes projets.