Koffee With Karan 7 : les internautes accusent Karan Johar d’avoir “manqué de respect” à Hina Khan et Helly Shah en parlant de la représentation indienne à Cannes 2022

Café avec Karan 7Le dernier épisode de est tombé sur la plate-forme OTT il y a quelques heures. Cette fois, les invités étaient des cousins ​​célèbres Arjun Kapoor et Sonam Kapoor Ahuja. C’est aussi Raksha Bandhan et l’épisode le rend encore plus spécial. Alors que Sonam Kapoor était hilarante, elle avait aussi un côté mature. Arjun Kapoor se faisait troller par Sonam. Le côté mature d’Arjun en parlant de sa relation avec Malaika Arora cœurs réchauffés. Cependant, il y a un segment qui a eu lieu lorsque Karan Johar a mentionné Cannes et l’hôte est appelé pour avoir prétendument manqué de respect Hina Khan et Helly Shah avec d’autres qui ont également assisté à Cannes 2022.

Karan Johar a interrogé Sonam Kapoor sur Cannes

Pendant le Koffee Kouch, Karan Johar a demandé à Sonam Kapoor ce qu’elle pensait du Festival de Cannes et du tapis rouge cette année. Sonam Kapoor avait raté l’événement cette fois. Sonam a révélé qu’elle avait reçu beaucoup de messages car elle n’était pas venue à Cannes cette année. Sonam a déclaré qu’elle avait déjà été trollée pour ses choix vestimentaires pour Cannes et qu’elle n’était donc pas en mesure de commenter l’habillage de qui portait quoi. Lorsque Karan lui a demandé si elle devait organiser un bon spectacle indien à Cannes cette année, Sonam lui a répondu en demandant à Karan son opinion. Karan a dit sans ambages qu’il ne pensait pas que c’était à la hauteur.

Karan aurait manqué de respect à la représentation indienne à Cannes

Sonam Kapoor a demandé à Karan qui, selon lui, était le mieux habillé à Cannes, Karan a rapidement répondu Deepika Padukone. Sonam a accepté. L’actrice a ensuite demandé qui était allé. Il semble que Sonam n’était pas au courant de Cannes et n’avait rencontré que le regard de Deepika Padukone sur Cannes 2022. Karan a souligné qu’il y en avait beaucoup et que cette année avait une large représentation indienne. Il a également nommé Aishwarya Rai Bachchan. Cependant, il a ajouté qu’il n’avait aucune idée s’ils y étaient allés seuls ou s’ils avaient été invités. Sonam a dit qu’on ne peut pas simplement y aller à moins d’être invité ou de payer. Karan a ajouté que l’on peut se présenter et commencer à marcher sur la Croisette. Cela n’a pas été bien accueilli par les internautes qui ont estimé que Hina Khan et Helly Shah n’avaient pas été respectés par Karan Johar. Koffee With Karan 7 est largement discuté dans nouvelles de divertissement. Découvrez les tweets ici :

vous @karanjohar kabhi nahi badlega. Il a carrément manqué de respect #HinaKhan, #HellyShah, #MasoomMinawala & la communauté des influenceurs. Il a également ignoré #AishwaryaRaiBachchan au début et l’a placée après #DeepikaPadukone. Aishwarya a littéralement présenté Cannes, espèce d’idiot. #KoffeeWithKaran7 pic.twitter.com/yOpidlhr7S Anshu | PS1 le 30 septembre (@TweetingAnshu) 10 août 2022

Il est tellement arrogant et irrespectueux envers quiconque ne fait pas partie de son entourage .. Hina était la mieux habillée cette saison et ce n’est pas sa première fois .. toutes ses tenues étaient excellentes .. Helly était belle aussi RubyTaunk (@RubyTaunk) 10 août 2022

Kjo dans le nouvel épisode de KWK 1. Essayer d’obtenir au moins une déclaration controversée de Sonam. 2. Ajouter Kapoor chaque fois que Sonam mentionne Ranbir. 3. Dissing sur d’autres célébrités autres que Deepika et Aish qui ont assisté à Cannes.#KoffeeWithKaran #KaranJohar Riiizzzzuuu ? (@fellow_mallu) 11 août 2022

C’est #KaranJoharl’habitude de manquer de respect aux acteurs d’ITV. Il ne peut jamais digérer si un autre acteur réalise quelque chose qui n’a pas été réalisé par ses chamchas ou son clan. De toute façon #HinaKhan,#HellyShah et les autres visiteurs de Cannes n’ont pas besoin d’être reconnus par ces personnes arrogantes de Bullywood https://t.co/sE6mB3vDGA ANNU (@hprneet143) 11 août 2022

#KaranJohar ?? vous n’allez pas changer à droite. #SonamKapoor Arrêtez de penser que vous êtes la DIVA. #HinaKhan était mieux habillé à #Cannes2022 vous voulez juste du contenu pour #KoffeeWithKaran7 https://t.co/WxBlBKdjXn sohail baloch (@sohailb21303117) 11 août 2022

Ailleurs, le dernier épisode de Koffee With Karan 7 était divertissant car Sonam Kapoor a fait plusieurs gaffes. Elle a appelé Ek Villain Returns un piège à soif, ne se souvenait pas des noms des films de Ranbir Kapoor, Shamshera et appelé Brahmastra, Shiva No 1. Le côté mature d’Arjun Kapoor en ce qui concerne sa carrière et sa relation avec Malaika Arora était attachant à voir.