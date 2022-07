Koffee With Karan 7 : les fans de Kartik Aaryan discutent de la fixation de Karan Johar avec la star de Shehzada ; dire: ‘C’est Koffee Avec Kartik, il dirige le spectacle’ [Read Tweets]

Koffee With Karan 7 semble être synonyme de Kartik Aaryan. Tout a commencé avec le commentaire de Sara Ali Khan sur “l’ex de tout le monde” qui, selon beaucoup, était dirigé vers la star de Shehzada. Plus tard, il a dit qu’il aimait être sur le feu rapide des émissions de chat. Le Bhool Bhulaiyaa 2 étoiles est la propriété la plus en vogue du secteur en ce moment. Kartik Aaryan a donné à Bollywood un succès de 200 crores en ces temps difficiles. Dans l’épisode d’aujourd’hui de Koffee With Karan 7, nous avions la star de Liger Vijay Deverakonda et Ananya Panday. Karan Johar a demandé à Ananya Panday d’appeler Kartik Aaryan dans l’un des segments.

Koffee With Karan 7 est l’un des spectacles les plus discutés en Inde. Les retombées de Kartik Aaryan et Karan Johar ont accaparé beaucoup d’espace médiatique en 2021. On a dit qu’il avait laissé Dostana 2 en panne. Cela a créé beaucoup de mésentente entre le cinéaste et la star. Mais un clip récent d’eux montrait Karan Johar et Kartik Aaryan en train de parler lors d’une cérémonie de remise de prix. Les noms d’Alia Bhatt et de Kartik Aaryan sont revenus sans fin sur Koffee With Karan 7. Découvrez les réactions de Twitterati sur le même…

Si vous vous étiez concentré et vous étiez autant intéressé à la vie professionnelle de Kartik et à son talent, alors vous auriez sûrement COMPRIS la valeur de ce joyau nommé #KartikAaryan . Mais non, tu n’as pas eu le temps de tes potins de merde, pour réaliser à quel point ce gars est talentueux. (3/4) Sakt (@Sakt_9095) 28 juillet 2022

Chers Stans, comment pouvez-vous ne pas être enthousiasmés par Kartik dans Masaba Masaba 2 ? ? Kj et les produits de sa famille sont obsédés par lui, nous ne devrions pas être avec eux !! Condamner #KartikAaryan dans Arjun Pathak vali vibrer à nouveau !!!!?? Asa de Rooh Baba (@itskartikaaryan) 28 juillet 2022

Aise chappal phek ke maarne ka Mann karta hai ispe@karanjohar teri rozi roti chalti hai Kartik ka naam lene se maanle https://t.co/RqNTrveF0K K (@KartikianN) 28 juillet 2022

Mec ne peut pas trouver la paix jusqu’à ce qu’il mentionne #KartikAaryan dans chaque épisode flippant ? Laisse-le tranquilleee? pic.twitter.com/Y0BSl9WXfW Maddy (@madlookss) 28 juillet 2022

Ananya Panday et Kartik Aaryan sont de bons amis. Ils auraient été ensemble pendant la réalisation de Pati Patni Aur Woh par certaines sections des médias. Ils sont toujours de bons amis.