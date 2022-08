Koffee With Karan 7 : Kriti Sanon révèle qu’elle a été rejetée pour le rôle d’Alia Bhatt dans Student Of The Year ; ne manquez pas la réaction de Karan Johar et Tiger Shroff

Maintenant, cela va être une montre intéressante. Kriti Sanon sort enfin de son placard car elle s’est fait un nom toute seule. Elle est actuellement l’une des actrices principales de Bollywood et personne ne la recherche depuis son énorme succès avec des films comme Luka Chuppi, Mimi et plus encore. Kriti Sanon a fait une apparition fracassante dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar avec sa co-vedette d’Heropanti Tiger Shroff. Dans la promo, vous pouvez voir que les acteurs font des révélations hilarantes, tandis que nous avons vu comment Karan a demandé à Kriti si elle avait été rejetée dans des films avant qu’elle ne devienne grande.

Kriti Sanon a déclaré qu’elle avait auditionné pour la première partie de Student Of The Year, qui présentait Alia Bhatt en tant que femme de premier plan qui a fait ses débuts à Bollywood avec ce film en 2012 et qu’elle a été rejetée. Karan Johar a eu une réaction “oups” alors que Tiger Shroff n’a pas pu arrêter de rire en regardant Karan se faire rouler par Kriti. Depuis que Karan Johar a lancé Alia Bhatt, Varun Dhawan et d’autres enfants vedettes avec ses films, il a été étiqueté comme une mafia du cinéma et un porte-drapeau du népotisme, tandis que le cinéaste l’a accepté avec une pincée de sel. Vous ne pouvez pas manquer ce divertissement.

Kriti a déclaré qu’elle ne sortirait jamais avec Tiger Shroff au milieu de sa rupture avec Disha Patani; Voici pourquoi

Kiri a même révélé qu’elle ne sortirait jamais avec Tiger Shroff parce qu’il se retournait beaucoup et que sa réaction était inestimable. Tiger a fait la une des journaux pour sa séparation d’avec Disha Patani, où des rapports affirment qu’elle était dans une relation unilatérale avec l’acteur et qu’il l’a toujours pendue comme son amie. Karan Johar a demandé à Kriti si elle était en colère contre Tiger parce qu’il n’avait jamais fait son premier pas vers elle, ce à quoi il a révélé qu’elle était prise, alors qu’elle a répondu, je ne sortirais jamais avec lui, il retourne beaucoup.