Koffee With Karan 7: Kiara Advani veut que l’ex Alia Bhatt de son petit ami Sidharth Malhotra fasse CELA le jour de leur mariage

On dirait que Kiara Advani a déjà décidé de la liste des invités pour son mariage avec le beau Sidharth Malhotra. Pourquoi demandes-tu? L’actrice de Shershaah a fait une superbe apparition dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar avec sa co-vedette de Kabir Singh Shahid Kapoor et après des démentis initiaux, elle a admis être en couple avec Sidharth Malhotra et avoir le mariage en tête avec lui.

Kiara Advani veut qu’Alia Bhatt fasse partie de son équipe de mariées

Non seulement cela, elle veut même qu’Alia Bhatt fasse partie de son équipe de mariées. Oui! Lorsque Karan Johar a demandé à l’actrice de Jug Jug Jeeyo quelle célébrité elle voulait être dans son équipe de mariées, l’actrice a spontanément nommé Alia Bhatt et a déclaré : “J’aimerais vraiment qu’Alia Bhatt fasse partie de mon équipe de mariées. Je l’aime. Elle est tellement mignon”. Plus tard, Karan étant Karan fronça les sourcils avec l’idée de Kiara et dit: “Dans votre équipe de mariées? Épouser Sidharth Malhotra?”. Kiara a convenu avec KJo que ce serait un peu trop.

Sidharth Malhotra et Kiara Advani travailleront à nouveau ensemble dans un film romantique

Eh bien, le monde sait que Sid et Alia étaient en couple et qu’ils sont sortis ensemble pendant un bon moment, cependant, les choses n’ont pas fonctionné entre eux et ils ont décidé de se séparer mutuellement. L’ex-couple est toujours très cordial avec chacun car ils ont passé avec bonheur. Alia Bhatt est heureusement mariée à l’amour de sa vie Ranbir Kapoor et Sidharth Malhotra est heureuse de retrouver Kiara car dans la même émission, la star de Shershaah avait dit qu’il était heureux que Kiara ne soit pas mariée lorsqu’on lui a demandé quelle actrice le mariage les avait rendus malheureux. Les fans ne peuvent certainement pas attendre que Sidharth et Kiara se marient bientôt. Sur le plan professionnel, le couple sera bientôt vu ensuite dans une comédie romantique dirigée par Shashank Khaitan, selon des informations.