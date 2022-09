Koffee With Karan 7: Katrina Kaif sur l’opinion d’Alia Bhatt selon laquelle Suhaag raat est un mythe; ‘C’est peut-être Suhaag…’

Jusqu’à présent, nous avons regardé de nombreux épisodes de Koffee With Karan 7 et bien sûr, le premier épisode mettant en vedette Ranveer Singh et Alia Bhatt est l’un des meilleurs épisodes de la saison. Alia a parlé de son mariage et a révélé que le suhaag raat est un mythe. Maintenant, dans le prochain épisode de l’émission, Katrina Kaif, Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter vont répandre des haricots. Des acteurs parlant de leur relation avec Katrina réagissant à l’opinion d’Alia sur le suhaag raat ; nous verrons et entendrons des choses vraiment intéressantes dans l’épisode.

Quand Karan demande à Katrina qu’Alia Bhatt dit qu’il n’y a pas de temps pour suhaag raat sur suhaag raat, Katrina répond: “Peut-être que ça peut être suhaag din.” Eh bien, la réaction de Siddhant et Ishaan est certainement incontournable.

Dans la promo, nous voyons également comment Karan essaie de connaître le statut relationnel de Siddhant, et l’acteur répond qu’il est célibataire, et il est si célibataire qu’à cause de lui, même Ishaan est devenu célibataire.

Eh bien, Katrina révèle également que son compte soif sur Instagram est Ranveer Singh. On se demande si elle fait allusion à la séance photo nue de l’acteur qui a créé beaucoup de controverses.

Dans la promo, nous voyons également que pendant le tour de jeu, Ishaan devient très compétitif, et Katrina et Karan ne peuvent pas s’arrêter de rire. Eh bien, il est clair que le prochain épisode de Koffee With Karan 7 semble super intéressant.

Katrina, Ishaan et Siddhant seront vus ensemble dans le film Phone Bhoot. C’est une comédie d’horreur et la sortie du film est prévue pour le 4 novembre 2022. Les affiches du film sont sorties et les cinéphiles sont ravis de regarder le film, en particulier les fans de Katrina Kaif.