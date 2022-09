Koffee With Karan 7: Katrina Kaif révèle comment Vicky Kaushal a rendu son anniversaire SUPER spécial alors qu’elle luttait contre Covid

Vicky Kaushal, pourquoi si adorable ? Katrina Kaif raconte comment Vicky Kaushal a dansé pendant 45 minutes sur ses chansons pour qu’elle se sente mieux le jour de son anniversaire alors qu’elle luttait contre Covid. Je veux dire, les maris, pouvez-vous prendre des repères, s’il vous plaît ? Katrina Kaif est heureusement mariée à l’amour de sa vie Vicky Kaushal et la plongée fait une apparition dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar, où Karan lui a posé des questions sur Vicky, Vicky et seulement Vicky, et nous ne nous plaignons pas. Dans l’un des segments, KJo a demandé à Kat quelle était la chose la plus adorable que M. Kaushal ait faite pour elle en tant que mari. À quoi elle a dit : “Le jour de mon anniversaire, je sortais juste très malade à cause de Covid, et il voyait que je passais un bon moment, et tout à coup il a joué mes chansons et dansé pendant 45 minutes.” Elle a dit qu’il ne l’avait fait que pour me faire rire et il l’a courtisée. Tout en parlant d’une qualité qu’elle aime chez Vicky, c’est qu’il est un homme sûr de lui, et nous appuyons cela.

Pendant que Katrina Kaif partageait cet adorable incident, Ishaan Khattar était tout ahw de ça, et il a même dit qu’il fallait lancer une pétition pour réaliser la danse de Vicky Kaushal sur Sheila Ki Jawaani, à laquelle Katrina a dit, je l’ai, je vais le montrer à toi. La liaison de Katrina, Ishaan et Siddhant Chaturvedi dans l’émission de KJo a été l’un des plus grands moments forts et on pouvait sentir que tous les acteurs qui sont prêts pour la sortie de leur film Phone Bhoot partagent une grande camaraderie.

En parlant de Katrina, elle l’a jouée comme une reine dans l’émission de Karan et les fans ne peuvent s’empêcher de s’extasier sur son éclat joyeux. Elle était magnifique et définitivement elle et ne pouvait pas la quitter des yeux.