Koffee With Karan 7: Kartik Aaryan se rend au spectacle de Karan Johar après avoir pris un coup indirect au cinéaste mais voici la torsion

Tu dois vivre sous un rocher si tu n’étais pas au courant Karan Johar et Kartik Aaryanc’est la querelle. Il y a eu des rumeurs suggérant que tout ne va pas bien entre le cinéaste et l’acteur. Il a même été remplacé dans Dostana 2. Alors que Koffee With Karan 7 est activé, Kartik Aaryan ne serait pas sur la liste des invités. Mais il a fait une apparition grâce à Ananya Panday. L’actrice de Khaali Peeli est apparue dans l’émission avec sa co-vedette de Liger Vijay Devérakonda et il y avait aussi Kartik Aaryan !

Ananya Panday demande à Kartik Aaryan de parler à Karan Johar

Au cours de la session de jeu de Koffee With Karan, l’hôte demande aux célébrités invitées de composer une étoile et de leur faire dire: “Hey Karan, c’est moi”. Quand Ananya et Vijay ont été invités à faire de même, Ananya a appelé Kartik Aaryan. Il a dit : « Hey Karan, c’est moi » et Karan Johar l’a également salué ! L’hôte a également déclaré que Kartik était occupé à promouvoir Bhool Bhulaiyaa 2. Ananya Panday a également appelé Janhvi Kapoor et Varun Dhawan qui tournent ensemble pour un film. D’autre part, Vijay Deverakonda a appelé Samantha Ruth Prabhu. Dans une interview avec Bollywood Hungama, Kartik avait récemment pris un coup indirect à Karan Johar en déclarant qu’il est fier d’être célèbre dans les “émissions à tir rapide”.

Ananya Panday sort-elle avec Kartik Aaryan ?

Karan Johar a également interrogé les célébrités sur leur vie amoureuse. On a demandé à Ananya Panday si elle sortait avec Kartik Aaryan car des chuchotements se faisaient entendre. À cela, elle a déclaré qu’ils étaient vraiment de bons amis. Eh bien, en répondant à l’appel, Kartik a prouvé qu’il était un bon ami.

Avec qui Ananya Panday est-elle en couple ?

Karan Johar a longuement parlé de la vie amoureuse d’Ananya. Il a été confirmé qu’elle était en couple avec Ishaan Khatter et maintenant ils ont rompu. Il a également parlé de l’équation d’Ananya avec Aditya Roy Kapur. Il a confirmé qu’il y avait des étincelles entre les deux. Ananya a déclaré qu’elle trouvait Aditya Roy Kapur plutôt sexy mais ne savait pas ce que l’avenir lui réservait. Elle a également mentionné qu’elle avait le béguin pour le fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan.

