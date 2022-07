Koffee With Karan 7: Kartik Aaryan a CECI à dire à propos de Ranveer Singh l’imitant dans l’émission de Karan Johar

Dans le premier épisode de l’émission de chat Koffee With Karan 7 de Karan Johar, Ranveer Singh a montré son côté hilarant mais talentueux en imitant des stars de Bollywood telles que Hrithik Roshan, Kartik Aaryan, Aamir Khan, Ajay Devgn et Varun Dhawan. Alors que Karan et Alia Bhatt se sont beaucoup amusés à regarder leurs contemporains être imités, l’acteur de Bhool Bhulaiyaa 2 a maintenant réagi à Ranveer en l’imitant dans la série.

Bien que Kartik n’ait pas vu le premier épisode de Koffee With Karan 7, il a vu la vidéo de Ranveer qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Réagissant à l’acte de Ranveer, Kartik a déclaré à Bollywood Hungama : “Je n’ai pas vu l’épisode, mais j’ai vu la vidéo de Ranveer et oui, il regarde vraiment mes vidéos. Il était bon.”

Non seulement Ranveer, mais Sara Ali Khan semble également avoir discuté de sa rumeur d’histoire d’amour avec sa co-vedette de Love Aaj Kal. Lorsque Karan a interrogé Sara et Janhvi Kapoor sur leurs ex, on aurait dit que Sara fouillait Kartik lorsqu’elle faisait référence à un ex qui semblait être l’ex de tout le monde.

Kartk et Karan avaient fait les gros titres lorsque l’acteur a été évincé du prochain film de KJo, Dostana 2, citant le comportement non professionnel de l’acteur. On disait que Kartik avait demandé une augmentation soudaine de ses honoraires, avait fait des crises de colère sur les plateaux et aurait voulu que Janhvi Kapoor soit remplacé après leurs retombées.

La querelle semble enfin avoir pris fin, grâce à Varun Dhawan, qui a amené Karan et Kartik sur scène pour danser sur la chanson Naach Punjaban du film JugJugg Jeeyo de Dharma Productions. Plus tard, une autre vidéo a montré Kartik et Karan engagés dans une conversation au cours du même événement. Ils ont également partagé des rires en parlant et en s’asseyant sur la même table.