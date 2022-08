Koffee With Karan 7 : Kareena Kapoor Khan s’ouvre sur l’équation avec ses beaux-enfants ; dit: “Je ne sais même pas pourquoi on en parle tant”

Laal Singh Chaddha stars Kareena Kapoor Khan et Aamir Khan sont venus sur Koffee With Karan 7. Comme nous le savons, Karan Johar et Bebo auraient le maximum de potins sur toutes les stars de Bollywood, donc l’épisode promet d’être assez intéressant. En 2018, Sara Ali Khan s’est ouverte sur son équation avec Kareena Kapoor Khan. Elle a également expliqué pourquoi elle ne l’appelait pas «Choti Maa» ou quoi que ce soit de ce genre. Cette fois, Karan Johar l’interrogera sur le joli lien qu’elle partage avec Sara Ali Khan et Ibrahim Ali Khan. Ce sont les enfants de Saif Ali Khan d’Amrita Singh.

Saif Ali Khan a déclaré que Kareena Kapoor Khan et Sara Ali Khan s’entendaient à merveille. Il a dit qu’elle avait grandi dans les films et qu’elle était la plus grande fan de Bebo. Sara Ali Khan a dit qu’elle adorait Poo de Kabhi Khushi Kabhi Gham. En fait, Kareena Kapoor Khan aurait déclaré : “Je me souviens qu’aux essais K3G, elle se cachait derrière sa mère. Et Amrita était comme si Sara voulait vraiment une photo parce qu’elle adore ‘You Are My Soniya’.” Kareena Kapoor Khan a également déclaré qu’elle ne comprenait pas l’obsession de son équation avec Ibrahim Ali Khan et Sara Ali Khan. Elle a dit qu’ils sont de la famille. Bebo a été cité comme disant: “S’il y a de l’amour et de la considération, c’est ça. C’est ce que c’est. Ce sont les enfants de Saif. Ils sont sa priorité.”

Kareena Kapoor Khan a déclaré que Saif Ali Khan sait donner la priorité à son travail et à sa vie de famille. Il donne du temps à tous ses enfants. Kareena Kapoor Khan a déclaré que Saif Ali Khan avait eu un enfant à chaque décennie. Il semble qu’il dise à Bebo s’il veut passer une heure ou deux seul avec Sara Ali Khan. Kareena Kapoor Khan a déclaré: “Je pense que c’est si important, et c’est important pour eux de se lier, et pour lui de donner ce temps à ses enfants.”