Koffee With Karan 7 : Karan Johar RÉVÈLE qu’il ne pourra pas avoir ces 2 célébrités sur son émission de chat [Read Deets]

Chez Karan Johar émission de chat Café avec Karan est l’un des spectacles les plus controversés. Les six premières saisons de Koffee With Karan sont passées à la télévision et KWK 7 est maintenant diffusé sur Disney + Hotstar. Nous avons déjà regardé sept épisodes de Koffee With Karan 7 et dans le prochain épisode, Shahid Kapoor et Kiara Advani vont nous en parler. Alors que la plupart des célébrités sont apparues au moins une fois sur Koffee With Karan, y compris des vétérans comme Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Hema Malini et d’autres, il y a quelques célébrités qui n’ont pas encore fait leurs débuts à Koffee.

Récemment, alors qu’il parlait à The Hindu, Karan Johar a révélé qu’il y avait deux célébrités qu’il ne pouvait pas obtenir sur Koffee With Karan. Pour l’une des célébrités, il a même essayé de la convaincre, mais cela n’a pas fonctionné. Vous vous demandez qui sont ces deux célébrités ? Eh bien, ce sont Rekha et Aditya Chopra.

Karan a révélé qu’il en avait parlé une fois à Rekha et avait également discuté de l’émission il y a quelques saisons. Il était très désireux de l’avoir sur Koffee With Karan, mais elle n’était pas convaincue. Karan Johar a ajouté qu’il pensait que l’actrice vétéran avait “un beau mystère exotique à son sujet”, il devait donc être protégé. Parlant plus loin d’Aditya Chopra, Karan a déclaré qu’il n’était même pas assez courageux pour demander à Adi de venir dans l’émission.

Bien que Karan ait déclaré qu’il ne pouvait pas obtenir ces célébrités, il sera sûrement intéressant de regarder Rekha et Aditya Chopra sur Koffee With Karan.

Ce jodi a le cœur de tout le monde “preeti” fondu avec leur présence à l’écran, mais sur le canapé du café, ils étaient aussi candides que possible !? #HotstarSpecials #KoffeeWithKaranS7Episode 8 en streaming ce jeudi 00h00 uniquement sur @DisneyPlusHS! @shahidkapoor @advani_kiara pic.twitter.com/7saZjzEOCV Karan Johar (@karanjohar) 22 août 2022

Pendant ce temps, dans le dernier épisode de Koffee With Karan 7, la relation et le mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani étaient les sujets brûlants. Sidharth avait honoré le spectacle avec Vicky Kaushal. La discussion sur le mariage se poursuivra également dans le prochain épisode car ce seront Kiara et Shahid qui seront vus sur le canapé.