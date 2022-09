Cela fait 3 ans déjà, mais Ananya Panday est toujours hantée par la table ronde de 2019 organisée par Rajeev Masand où Siddhant Chaturvedi a résumé les luttes des étrangers par rapport aux enfants vedettes. Quand Ananya avait parlé de sa lutte, Siddhant avait partagé son opinion en disant: “La différence est jahaan humare sapne Poore hote hain, wahi inka lutte shuru hota hai.” Son commentaire a brutalement trollé Ananya en ligne.

Sur Koffee With Karan 7, lorsque Siddhant et ses coéquipiers de Phone Bhooth, Katrina Kaif et Ishaan Khatter, ont honoré le canapé de Koffee, Karan Johar a interrogé Siddhant sur son tristement célèbre commentaire sur le népotisme et la lutte, qui a alimenté la pêche à la traîne d’Ananya.

S’adressant franchement à son commentaire sur la lutte, Siddhant a déclaré qu’il n’y avait aucune intention de blesser qui que ce soit ou de causer des blessures. Il pensait juste que c’était sa vérité et il dira toujours sa vérité parce qu’il lui a été difficile d’arriver là où il est aujourd’hui.

Il a ajouté qu’il aimait vraiment d’où il venait et qu’il aimerait embrasser son voyage même si c’était plus difficile. Tout comme le sien, tout le monde a sa propre vérité et ce n’était qu’une ligne sur sa propre lutte. Il a dit que chacun a sa propre lutte d’acceptation et qu’il a fallu un certain temps pour observer sa propre vérité. Il a ajouté que les pourparlers sur le népotisme auront lieu et que nous ne pouvons pas continuer à nous en plaindre.

Dans l’épisode précédent, Ananya a été interrogée sur sa réaction d’avoir été trollée après que le commentaire de lutte de Siddhant soit devenu viral sur les réseaux sociaux. Elle a dit que cela faisait mal quand les gens parlaient mal de sa famille et que cela la pesait certainement. Cependant, elle a dit qu’elle était très forte et qu’elle pouvait tout gérer depuis qu’elle avait été victime d’intimidation et qu’elle avait été laide et qu’elle avait la poitrine plate depuis l’âge de 19 ans.