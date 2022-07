Koffee With Karan 7 : Karan Johar est massivement critiqué pour avoir manqué de respect à Nayanthara dans son émission ; les internautes disent “Pourquoi semble-t-il si jaloux de l’industrie cinématographique du Sud?”

L’émission la plus parlée de Karan Johar, Koffee With Karan, la saison 7, a attiré beaucoup d’attention pour ses controverses. L’épisode le plus récent de Koffee With Karan saison 7 a vu deux superstars, dont Samantha Ruth Prabhu et Akshay Kumar, qui ont parlé de leur vie personnelle et professionnelle. Samantha a également parlé de son divorce avec l’acteur Naga Chaitanya. Mais, un échange de conversation particulier avec l’hôte Karan Johar a laissé les fans furieux de colère. Les fans ne sont pas fâchés avec Samantha, mais avec Karan après avoir dit que Nayanthara n’était pas sur sa liste.

Sur Koffee With Karan 7, l’animatrice Karan a demandé à Samantha qui, selon elle, était la plus grande actrice de l’industrie cinématographique du Sud. Samantha a fait référence à sa récente sortie Kaathuvaakula Rendu Kaadhal en disant “Eh bien, je viens de faire un film avec Nayanthara.” Samantha a laissé entendre qu’elle pense que Nayanthara est la plus grande actrice de toutes les industries du sud de l’Inde. Karan a répondu à Samantha en disant: “Eh bien, pas dans ma liste!” Cette déclaration de Karan n’a pas été bien accueillie par les fans de Nayanthara.

@Samanthaprabhu2 Est-ce une telle chérie et partage son lien adorable avec #Nayanthara @karanjohar Elle n’est pas loin dans votre liste parce que votre liste est pleine de Nepo-Products qui ne mérite pas d’arguments et de discussions. #KoffeeWithKaran #LadySuperStar pic.twitter.com/TDUXGT871Z A. (@ursavian) 21 juillet 2022

Karan Johar pense que c’est un gros problème pour #Samantha battre #AliaBhatt! Comme sérieux ? Le silence de 5 secondes de Samantha, dit tout. Elle aurait dû dire comment oses-tu. Qui le fk est Alia Bhatt devant des légendes comme elle & #Nayanthara! #KoffeeWithKaran7pic.twitter.com/dXcpsG8u3S Maître Bay Son (@MasterBaySon) 21 juillet 2022

Allez fille allez #SamanthaRuthPrabhu tu viens de secouer la fille ?? Karan Johar, c’est Samantha pas XYZ. Elle est Selfmade et sait apprécier et louer de vrais talents comme #Nayanthara ?? Un grand respect Sam 🙂 #KoffeeWithKaran ?????? (@Beingrealbeing) 21 juillet 2022

Karan a fait référence à la liste récente partagée par Ormax Media qui nommait les meilleures actrices du pays et plaçait Samantha en première position. En un rien de temps, les internautes ont critiqué Karan pour avoir manqué de respect à Nayanthara dans son émission. Un commentaire sur Reddit disait : ” N’est-ce pas que Nayanthara est super bien établi comme Kareena ou niveau PC dans le sud ? Yeh Karan ka problem kya hai Bhai (Quel est le problème de Karan) ?” Un autre fan a écrit : “KJo, j’espère que tu réalises que ton remake de Good Luck Jerry est un remake du film de Nayanthara”, tandis qu’un autre a dit : “Pourquoi semble-t-il si jaloux de l’industrie du film sudiste tout le temps ? Même pour les blockbusters, il était très passif-agressif ».

Côté travail, Nayanthara fera bientôt ses débuts à Bollywood aux côtés de Shah Rukh Khan dans Atlee’s Jawan. Le film sortira en juin 2023. Nayanthara est l’un des acteurs les mieux payés de l’industrie.