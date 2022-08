Koffee With Karan 7 : Karan Johar en colère contre Deepika Padukone et Katrina Kaif ? Manifeste son mécontentement

Café avec Karan 7 fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Le dernier épisode de Karan Joharémission de chat mettant en vedette Sonam Kapoor et Arjun Kapoor tombé il y a quelques heures. C’était une émeute de rire de la part de Sonam Kapoor. La future maman est rayonnante et comment ! Arjun Kapoor, quant à lui, était articulé, sensible et plein d’esprit. Son lien avec Sonam a fait jaillir les internautes. Cependant, nous sommes ici pour parler du fait que Karan Johar est contrarié par Deepika Padukone et Katrina Kaif. L’hôte de Koffee With Karan avait l’air bouleversé par les deux magnifiques dames. Eh bien, lisez la suite pour savoir pourquoi…

Karan Johar en colère contre Deepika Padukone, Katrina Kaif ?

Koffee With Karan 7 est l’un des sujets tendance du nouvelles de divertissement. Dans le nouvel épisode de l’émission de chat de Karan Johar, l’animateur a commencé l’introduction avec le thème des mariages. Karan admet qu’il a souvent avoué qu’il ne se marierait pas. Cependant, il souhaite parfois se marier et pour une seule raison. Et ce n’est pas de l’amour. Karan a dit qu’il se marierait pour qu’il puisse enfin ne pas inviter tout le monde, qui ne l’a pas invité à leurs mariages. Karan Johar a déploré que tout le monde à Bollywood ait des mariages privés et à destination. Et par conséquent, il a ajouté que s’il se marie, ce sera pour se venger. Karan a expliqué comment les célébrités ont “des relations intimes” avec une “très petite liste d’invités” pour leurs mariages. Il a ajouté qu’il n’avait été invité à aucune destination. Karan semble avoir fait allusion à Deepika Padukone et Katrina Kaif.

Karan veut avoir un mariage de vengeance

Karan Johar n’a pas nommé directement deux des plus grands mariages à destination de Deepika Padukone-Ranveer Singh et Katrina Kaif-Vicky Kaushal qui ont eu lieu respectivement au lac Come, en Italie et à Madhopur, au Rajasthan. Il a nommé la Toscane et Jodhpur comme destinations. Si vous vous souvenez tous, Priyanka Chopra s’est mariée avec Nick Jonas à Jodhpur. Bien que Karan ait assisté à la réception de mariage, le mariage était une affaire privée. Et c’est Anushka Sharma qui s’est mariée avec Virat Kohli en Toscane, en Italie. C’était l’un des mariages Bollywood les plus privés de tous les temps. Alors que Karan n’a pas mentionné les destinations de mariage de Deepika et Katrina Kaif. Mais il est contrarié par les deux principales dames. Karan partage un lien très cordial avec Deepika et Katrina, mais les mariages ne sont que le truc de Karan Johar. Il adore danser et tous les rituels aussi.

Ainsi, Karan s’est moqué des mariages privés tout en ajoutant qu’il s’est rendu au mariage d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor qui s’est déroulé chez Alia. Plus tard, il a présenté Sonam Kapoor en disant qu’elle avait invité tout le monde à son mariage phénoménal avec Anand Ahuja. De la part d’Arjun Kapoor, il n’a pas mentionné le mot mariage mais y a fait allusion.