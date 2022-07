Koffee With Karan 7 : Karan Johar critiqué pour avoir favorisé Janhvi Kapoor et rétrogradé Sara Ali Khan ; étiqueté comme ‘Bitchy oncle’

Karan Johar fait à nouveau face à de nombreuses critiques en ligne en raison de son deuxième épisode Koffee With Karan 7. Le cinéaste a été largement critiqué pour avoir favorisé Janhvi Kapoor et déclassé Sara Ali Khan. Il y a eu de nombreux cas où Karan a été vu en faveur de Janhvi par rapport à Sara. De lui demander de ne pas avoir de père protecteur pendant son enfance à la mettre à l’écart malgré sa victoire à la fois dans la série.

Jetez un œil à la façon dont les internautes ont apporté un énorme soutien à Sara et ont fustigé Karan Johar pour avoir favorisé Janhvi et fait honte à Sara.

Le parti pris de karan Johar envers janhvi par rapport à Sara est époustouflant et tellement évident. Regardez comment il a sapé Sara. Janhvi est le prochain Alia pour karan. Il la bousculera et la louera à mort. #SaraAliKhan #JanhviKapoor #KaranJohar #kjo #KoffeeWithKaran

je ne peux jamais me réchauffer jusqu’à kjo et plus clair maintenant. il est tellement insensible. Il a comparé la mort d’un parent avec le divorce d’autres et a demandé si Sara avait obtenu fomo et quel était le coût de sa perte. ?

il m’aurait tout gâché s’il n’y avait pas les filles qui étaient si cool

