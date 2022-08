Koffee With Karan 7: Ishaan Khatter pour révéler la VRAIE raison de sa rupture avec Ananya Panday; l’actrice de Liger le trompait-elle ? [Exclusive]

Ishaan Khatter est prêt à faire ses débuts à Koffee dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar et le garçon a posté quelques photos de lui sur son Instagram confirmant qu’il est prêt pour son rendez-vous avec Koffee. Alors que ses fans deviennent gaga, beaucoup pensent que l’acteur pourrait révéler la vraie raison de sa séparation d’avec la bombasse de Bollywood Ananya Panday. Après que Karan Johar ait demandé à l’avance à l’actrice de Liger qu’elle ait un rendez-vous avec Vijay Deverakonda malgré sa relation avec Ishaan Khatter, les spéculations ont commencé à faire le tour de l’actrice qui le trompait.

Ananya Panday a admis avoir eu un “rendez-vous amical” avec Vijay Deverakonda alors qu’il était en couple avec Ishaan Khatter

Tandis qu’une source proche de nous révèle, ” Ishaan est prêt à faire ses débuts à Koffee et il va s’amuser beaucoup et bien sûr, en suivant le schéma montré, le jeune garçon renversera des fèves sur son statut relationnel actuel et rupture avec Ananya Panday et ce sera l’un des plus grands moments forts de la série”. Ishaan sera impertinent et chic à la fois dans l’émission et laissera ses fans surpris par son swag. Eh bien, mesdames, êtes-vous prêtes pour cet épisode passionnant ? Et cette nouvelle de divertissement est souvent appréciée des fans.

Ananya et Ishaan se sont séparés après avoir fréquenté pendant 3 ans

Ananya et Ishaan se sont rapprochés lorsqu’ils ont fait un film ensemble Khaali Peeli et depuis lors, ils étaient inséparables. Ananya s’est également rapprochée de Shahid Kapoor et de la famille Kapur après avoir eu une relation avec Ishaan. Cependant, les choses n’ont pas duré longtemps et le couple l’a appelé. Récemment, quand Ananya Panday a parlé de regretter d’être dans une relation, beaucoup ont émis l’hypothèse qu’elle parlait d’Ishaan car elle n’était sortie que cet acteur pendant longtemps.