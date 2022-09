Koffee With Karan 7 : Ishaan Khatter parle de sa rupture avec l’actrice Liger Ananya Panday ; appelle l’hôte Karan Johar signifie pour CETTE raison

Koffee With Karan saison 7 a gardé le public collé aux écrans et ils ne peuvent pas attendre le nouvel épisode. L’épisode de cette semaine mettra en vedette l’équipe de Phone Bhoot, y compris Ishaan Khatter, Katrina Kaif et Siddhant Chaturvedi. Le trio passera le meilleur moment de sa vie dans la série. La gentillesse mignonne d’Ishaan, Siddhant et Katrina fera tomber leurs fans amoureux de leur nok-jhok. L’animateur Karan Johar a demandé à Siddhant Chaturvedi s’il était célibataire et ce dernier a donné une réponse impertinente. Siddhant a déclaré qu’il était si célibataire que même Ishaan est devenu célibataire après avoir erré avec lui.

Karan a ensuite demandé à Ishaan s’il s’était séparé de l’actrice Liger Ananya Panday. Ishaan a répondu en disant que ‘Ai-je? Parce que tu as dit qu’elle avait rompu avec moi récemment ? Il a même dit que Karan avait posé la même question à Ananya. Ishaan a dit que Karan était méchant avec elle et ce dernier a précisé qu’une rupture est toujours réciproque. Cette déclaration a laissé Katrina intriguée.

Parlant de l’épisode d’Ananya Panday et Vijay Deverkonda sur Koffee With Karan saison 7, l’actrice a confirmé qu’elle avait eu un rendez-vous Sushi avec Vijay alors qu’elle sortait avec quelqu’un. Karan a dit à Ishaan de réagir de la même manière et ce dernier a dit: “tout amour, tout amour”. Koffee With Karan 7 est à la mode sur le Nouvelles du divertissement.

Sur le front du travail, Ishaan sera ensuite vu dans Pippa où il jouera le rôle du brigadier Balram Singh Mehta. Il a également Phone Bhoot dans son chat.