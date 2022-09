Koffee With Karan 7: Gauri Khan s’ouvre ENFIN sur l’arrestation d’Aryan Khan dans une affaire de drogue, “Rien ne peut être pire”

Le dernier épisode de Café avec Karan 7 vu Gauri Khan et Maheep Kapoor en tant qu’invités ornant le Koffee Kouch, actuellement connu sous le nom de canapé de manifestation. Gauri Khan a fait sa première apparition dans une émission de discussion depuis le scandale majeur autour L’arrestation d’Aryan Khan dans une affaire de drogue l’année dernière. Gauri Khan et Shah Rukh Khan ont gardé le silence sur l’arrestation d’Aryan et tout le tapage médiatique qui a suivi. Ce fut la période la plus difficile qu’ils eurent à traverser dans leur vie. Mais finalement, Gauri Khan a parlé de l’arrestation d’Aryan sur Karan Joharl’émission de chat de Koffee With Karan 7.

Entertainment News: Gauri Khan s’ouvre sur l’arrestation d’Aryan dans une affaire de drogue

Alors que Gauri Khan faisait une apparition sur Koffee With Karan 7, l’hôte Karan Johar en a profité pour interroger Gauri sur le tristement célèbre procès et la phase la plus sombre de sa vie et de celle de Shah Rukh Khan. Karan a félicité Gauri d’être si fort et toute la famille d’être sortie plus forte de l’épreuve. Gauri s’est adressé à l’arrestation d’Aryan Khan et a déclaré: “Rien ne peut être pire que ce que nous venons de vivre.” Cependant, Gauri ajoute qu’ils se sont tenus côte à côte en tant que famille et qu’ils sont actuellement dans un grand espace. Elle a parlé de tout l’amour qu’elle a reçu de tout le monde – amis, collègues et tout le monde. Gauri a déclaré qu’ils sont tous reconnaissants à tous ceux qui les ont aidés à sortir de leurs moments difficiles.

Aryan Khan a posté sur Instagram après un an :

Arrestation d’Aryan Khan dans une affaire de drogue sur un bateau de croisière

Le 2 octobre, le fils de Shah Rukh Khan et de Gauri Khan, Aryan Khan, a été arrêté tard dans la nuit du 2 octobre aux côtés de ses amis Arbaaz Merchant et Munmun Dhamecha dans une saisie de drogue sur un bateau de croisière à destination de Mumbai à Goa. Il était sous la garde de NCB et a ensuite été incarcéré. Après avoir combattu l’affaire avec un bataillon d’avocats, Aryan a finalement été libéré sous caution après environ un mois. Satish Maneshinde, Amit Desai et Mukul Rohatgi ainsi que d’autres ont aidé l’acteur de Pathaan à défendre la cause de son fils.