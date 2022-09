Koffee With Karan 7 : Gauri Khan parle d’une chose qu’elle aime chez Shah Rukh Khan ; vérifier

Cela fait plus de trois décennies depuis le mariage du Badshah de Bollywood – Shah Rukh Khan et Gauri Khan. Le couple se connaissait bien avant que SRK ne devienne une mégastar. Cependant, c’est sur les plateaux de Koffee With Karan 7 que Gauri a révélé qu’elle ne pouvait pas décrire ce que c’était que d’être mariée à Shah Rukh Khan car il est la plus grande star au monde. Cependant, lorsque l’acteur rentre à la maison, il ne s’agit que des enfants et de ce qui manque à la maison.

Karan a posé la question à Gauri : est-il difficile d’être l’épouse de Shah Rukh Khan ? Elle a révélé un détail intéressant de ce qu’elle aime dans SRK. Gauri a déclaré que si Shah Rukh Khan est mis dans une situation, il sait comment gérer la même chose sans mettre son poids. C’est quelque chose qu’elle aime chez lui. Gauri a également admis que SRK est la personne la plus facile qu’elle ait rencontrée. On peut lui donner n’importe quoi à manger, que ce soit salé ou pas salé c’est bon. S’il est mis dans n’importe quelle situation, c’est facile. Elle le trouve à l’aise lorsqu’il s’agit de s’occuper des enfants, de la famille ou lorsque la famille de Gauri vient.

Karan a en outre mentionné que la plus grande critique de SRK est Gauri et qu’elle est toujours honnête avec ses films. Gauri sait parler à SRK d’une manière gentille et polie. Elle n’est pas dure avec ses mots mais elle fera toujours passer son message. Elle n’est pas sa fan à la maison.

Regardez Gauri Khan sur les plateaux de Koffee With Karan Saison 7 :

Parlant du cas de son fils Aaryan Khan, elle a révélé que c’était une période difficile pour la famille, mais elle a reçu beaucoup d’amour de la part de tous, ce qui a facilité les choses. Elle a été vue dans l’émission avec Bhavana Panday et Maheep Kapoor.

