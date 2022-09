Koffee With Karan 7 : Gauri Khan, Maheep Kapoor, Bhavana Panday font des aveux coquins ; parler de SRK, Suhana et plus [Watch]

Café avec Karan 7 : L’un des talk-shows les plus populaires, Koffee avec Karan saison 7, qui donne des zingers partout sur Internet, ajoute toujours quelque chose de nouveau. De nouveaux épisodes sont désormais tous prêts à être diffusés le 22 septembre, jeudi, à minuit sur les plateformes OTT. Ce prochain épisode de Koffee avec Karan mettra en vedette la diva indienne la plus populaire, Gauri Khan, avec Maheep Kapoor et Bhavna Pandey. Karan a déjà publié une vidéo promotionnelle pour cet épisode. On voit Gauri parler de leur vie amoureuse avec Shah Rukh Khan et de la façon dont les activités de SRK l’agacent. Quelques conseils de rencontres ont été partagés pour sa fille Suhana Khan. Regardons la vidéo pour en savoir plus.