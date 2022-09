Koffee With Karan 7 : Gauri Khan donne des conseils de rencontres à Suhana ; Shah Rukh Khan fait gagner 6 points à sa femme

N’avons-nous pas tous attendu cet épisode ? Il y avait un fort buzz que Gauri Khan fera une apparition dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar et le garçon ici, elle est avec ses meilleurs amis Maheep Kapoor et Bhavna Panday. La promo de l’émission la plus attendue est sortie et ça va être génial, et les fans ont hâte d’assister à cet épisode. Dans l’émission, nous pouvons voir Gauri Khan devenir franc comme jamais auparavant, Karan qui partage une forte camaraderie avec la famille Khan et est très lié aux enfants qui sont adultes aujourd’hui.

Gauri Khan a conseillé à Suhana Khan de ne pas sortir avec deux garçons en même temps

Le cinéaste a demandé à Gauri quel conseil de datation il aimerait donner à Suhana, à laquelle elle a dit : « Je voudrais lui dire de ne pas sortir avec deux garçons en même temps », et cette réponse a été laissée tout le monde éclate de rire. Eh bien, les jeunes ont tendance à être la proie de sortir avec deux personnes en même temps. Merci aux émissions comme Never Have I Ever. En dehors de cela, l’un des plus grands moments forts de l’émission a été Shah Rukh Khan faisant une apparition dans l’émission via l’appel téléphonique de Gauri Khan pour le segment “Hey Karan, c’est moi”. KJo était sûr que SRK ne répondrait pas à un appel et s’il le faisait, Gauri gagnait six points, devinez ce que la superstar a répondu à l’appel et a fait gagner les points à sa femme, ce qui a laissé les fans de divertissement tomber amoureux d’eux une fois de plus .

Regardez la vidéo de Gauri Khan tuant à Koffee With Karan 7

Nous voyons également Maheep Kapoor dire qu’elle aurait l’air bien avec Hrithik Roshan lorsqu’on lui a demandé avec quel acteur de Bollywood elle pense qu’elle aurait l’air bien et Karan étant Karan l’a fouillée en disant qu’il apprécie ses tripes pour avoir dit cela. L’épisode de ce formidable trio sera diffusé cette semaine jeudi et les fans ne peuvent définitivement pas rester calmes.