Café avec Karan 7 domine le monde OTT. L’émission de chat Karan Johar reçoit une excellente réponse, et aujourd’hui, le 11e épisode de l’émission mettant en vedette Anil Kapoor et Varun Dhawan a commencé à être diffusé sur Disney + Hotstar. Alors que jusqu’à présent, nous avons regardé de nombreux épisodes de la série, tout le monde souhaite savoir si Shah Rukh Khan y fera une apparition. Karan avait précédemment déclaré dans une interview que SRK ne viendrait pas cette saison, cependant, les fans de la superstar attendaient un miracle.

Il a été rapporté que Gauri Khan ferait une apparition dans l’émission, et il a également été rapporté que Suhana Khan serait également vue sur KWK 7. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation à propos de Suhana, Gauri a confirmé qu’elle apparaîtrait dans l’émission. Mais, elle ne sera pas accompagnée de Shah Rukh Khan.

Tout en parlant à Mirchi Plus, Gauri a révélé qu’elle viendrait dans l’émission avec Fabulous Lives of Bollywood Wives. Donc, cela signifie que Gauri sera vu dans l’émission avec Bhavana Pandey, Seema Sachdev, Maheep Kapoor et Neelam Kothari.

La saison 2 de Fabulous Lives of Bollywood Wives a commencé plus tôt ce mois-ci et a reçu une bonne réponse. Il sera sûrement intéressant de regarder Bhavana, Seema, Maheep, Neelam et Gauri sur le Koffee With Karan 7 car le public aime en effet les voir tous ensemble.

Toujours jeune, toujours cool – ce duo est là pour mettre le feu au canapé !? #HotstarSpecials #KoffeeWithKaranS7l’épisode 11 est désormais diffusé uniquement sur Disney + Hotstar. pic.twitter.com/ypP7q5BiTd Karan Johar (@karanjohar) 14 septembre 2022

Pendant ce temps, avant Anil Kapoor et Varun Dhawan, la semaine dernière, nous avons vu les acteurs de Phone Bhoot Katrina Kaif, Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter sur Koffee With Karan 7, et leur épisode était super hilarant. Nous avons tout simplement hâte de savoir qui sera à l’émission la semaine prochaine.