Koffee With Karan 7 : Avant Sara Ali Khan, voici comment Deepika Padukone et Aishwarya Rai Bachchan ont réagi aux questions sur leurs ex

Koffee avec Karan saison 7 a été créée sur Disney + Hotstar il y a quelques semaines. Les deux premiers épisodes de la série sont déjà sortis. Le premier épisode présentait Ranveer Singh et Alia Bhatet le deuxième épisode avait Janhvi Kapoor et Sara Ali Khan. Janhvi et Sara ont fait de nombreuses révélations sur la série et ont également parlé ouvertement de leurs ex. Karan a rappelé à Sara comment, la saison dernière, elle avait dit qu’elle devait sortir avec Kartik Aaryan et qu’ils avaient en fait commencé à sortir ensemble. Apparemment, Sara et Kartik ont ​​​​commencé à se fréquenter pendant le tournage de Love Aaj Kal, mais se sont ensuite séparés.

Pendant le tir rapide, quand Karan a demandé à Sara pourquoi son ex était son ex, l’actrice a plaisanté : “Parce qu’il est l’ex de tout le monde.” Eh bien, Sara n’est pas la première à parler de son ex lors de la ronde de tir rapide.

Revenons à Koffee With Karan saison 1. Aishwarya Rai Bachchan était venue dans l’émission avec Sanjay Leela Bhansali, et lors de la ronde rapide, Karan a demandé à l’actrice de dire ce qui lui venait à l’esprit lorsqu’elle entendait le nom des célébrités. .

Lorsque Karan a pris le nom de Salman Khan, Aishwarya a dit fermement : “Question suivante”. Cependant, lorsque Karan a pris le nom de Vivek Oberoi, l’actrice a dit : “Merveilleux merveilleux ami.” Elle a également ignoré une autre question qui contenait le nom de Salman. Quand Karan a demandé, Shah Rukh, Aamir ou Salman, qui est le Khan le plus rock ; Aishwarya a félicité SRK et Aamir mais n’a rien dit à propos de Salman.

Parlons maintenant de Koffee With Karan saison 3. Deepika Padukone et Sonam Kapoor étaient venues dans l’émission, et pendant le tir rapide, on a demandé à la première ce qu’elle ferait si un matin elle se levait et qu’elle se transformait en Ranbir. À cela, l’actrice a répondu : “Rendors-toi.” De plus, lorsqu’on lui a demandé de donner des conseils aux célébrités et lorsque Karan a pris le nom de Ranbir, l’actrice de Padmaavat a rapidement dit : “Approuvez une marque de préservatifs”.

Quand Karan a demandé à Deepika de classer les héros par ordre d’attrait sexuel, l’actrice a gardé Ranbir en dernier sur la liste et a dit : “Je ne pense pas qu’il se trouve sexy.” Lorsque Sonam a dit que Ranbir avait une image d’un gars que vous pouvez ramener à la maison (pour rencontrer les parents), Deepika a fermement répondu : “Non”.

Nous ne pouvons tout simplement pas attendre plus d’épisodes de Koffee With Karan 7.