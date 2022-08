Koffee With Karan 7 : Arjun Kapoor vient-il de faire allusion à Ranbir Kapoor en train de développer un problème d’alcool ?

Café avec Karan 7 fait beaucoup de bruit parmi les masses. De Karan Johar se faisant troller aux invités étant leur meilleur candide, Koffee With Karan 7 est partout sur les réseaux sociaux. Les derniers invités de l’émission étaient Sonam Kapoor et Arjun Kapoor. Les cousins ​​étaient en feu alors qu’ils prenaient place sur la sellette en face de Karan Johar. Sonam et Arjun se sont bien amusés à répondre à toutes les questions juteuses et brûlantes posées par l’hôte. Le tir rapide était bien sûr le meilleur! Au cours de la séance, il a été question d’alcool et de Ranbir Kapoor.

Arjun Kapoor sur la consommation d’alcool de Ranbir Kapoor

Karan Johar a demandé à Arjun Kapoor : “Si vous êtes en vacances avec des amis, qui sera obsédé par les selfies ?” À cela, il a dit Varun Dhawan et a mentionné qu’il ferait la promotion même pendant ses vacances. Plus tard, on lui a demandé qui flirterait avec des inconnus et il a choisi Aditya Roy Kapur. La question suivante était, ‘qui serait ivre AF?’ Arjun Kapoor a choisi Ranbir Kapoor et a déclaré: “Ces derniers temps, il a vécu jusqu’au nom de famille Kapoor.” Eh bien, cela nous rappelle l’interview de Ranbir Kapoor lorsqu’il parlait des hommes de la famille Kapoor qui aimaient l’alcool.

En 2016, Ranbir Kapoor dans une interview avec Vogue a parlé de l’alcool. Il avait déclaré qu’il n’en était pas accro, mais quand il commence, il ne peut pas l’arrêter. Sa citation disait : “Je n’ai pas de dépendance à l’alcool mais oui, j’ai tendance à boire beaucoup. Quand je commence, je ne m’arrête pas. Je suppose que c’est dans mon sang, vous savez que ma famille l’est… Ils sont tous très friands d’alcool. Alors, oui, c’est dans mes gènes de boire. Il avait également mentionné qu’il avait vu des membres de sa famille souffrir de problèmes d’alcool et que les choses tournaient mal. Il a dit qu’il était très conscient de son problème d’alcool car il est inscrit dans les gènes. Il n’y a pas si longtemps, Ranbir Kapoor a même été trollé et les fans ont supposé qu’il était “ivre” alors qu’il prenait Alia Bhatt à l’aéroport.

Mais maintenant que l’acteur va bientôt être papa, il semble avoir tout sous contrôle. Lors des promotions de Shamshera, il a déclaré qu’il voulait travailler dur pour sa famille.

Kapoor hommes sur l’alcool

Il n’y a pas que Ranbir Kapoor qui a parlé des hommes Kapoor dépendants de l’alcool. Dans l’une des interviews, Rishi Kapoor avait mentionné qu’il adorait son alcool mais que cela pouvait entraîner des problèmes. À Filmfare, il a déclaré : “J’aime mon alcool. Mais cela peut parfois devenir un problème. J’adore la nourriture. Et je ne reçois pas mon genre de nourriture à la maison. Je dois donc tricher dehors.” En fait, Ranbir Kapoor a révélé un jour que son père avait trompé le médecin et sa femme Neetu Kapoor en leur faisant croire qu’il avait besoin de deux verres chaque nuit pour s’endormir. Parlant de Randhir et Rajiv Kapoor, le premier avait révélé que sa dernière conversation avec ce dernier avant son décès concernait l’alcool. Tel que rapporté par Yahoo, il a déclaré : “J’ai rencontré Rajiv à 2 heures du matin ce soir-là. Je suis rentré chez moi à 1h30. La lumière était allumée dans sa chambre. Il buvait. Je lui ai dit : ‘Arrête de boire ! et va te coucher.’ Ce fut ma dernière conversation avec lui. Mon infirmière m’a réveillé le lendemain matin pour m’informer que Rajiv ne répondait pas et que son pouls baissait. Immédiatement, nous l’avons emmené à l’hôpital. En une heure, il n’était plus.