Koffee With Karan 7 : Arjun Kapoor révèle pourquoi il n’est pas prêt pour le mariage avec Malaika Arora ; dit qu’il a pensé à son fils Arhaan avant de sortir avec elle

Arjun Kapoor a souvent des conversations honnêtes et cette fois, lorsque l’acteur d’Ek Villain Returns a honoré l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar avec sa sœur Sonam Kapoor, il a parlé de beaucoup de choses, de sa vie personnelle à sa vie professionnelle. Dans l’émission, Arjun a même révélé comment il pensait au fils de Malaika, Arhaan Khan, avant de sortir avec elle, car lui aussi était à cet endroit dans sa famille dysfonctionnelle. Il a admis qu’il aimait Malaika mais qu’il ne pouvait pas lui sauter dessus car elle avait une famille et un fils et il respectait également cela.

Il a dit: “Je pense que quelque part, j’ai vécu la vie en étant à l’autre bout du spectre. J’ai grandi dans une situation décousue ou dysfonctionnelle où ce n’était pas le plus facile d’être un fils, d’avoir à voir ce qui se passait autour et le comprendre, mais toujours devoir le respecter et l’accepter. Donc, quelque part, il y avait une compréhension dans ma tête sur la façon dont je devrais essayer de faciliter la vie de tout le monde, y compris les premières personnes autour de nous. Je ne peux pas simplement lui sauter dessus.

Arjun explique pourquoi il ne pense pas au mariage de si tôt

Arjun a même expliqué pourquoi il n’était pas prêt pour le mariage maintenant. Parlant de ses projets de mariage avec sa copine Malaika, Arjun a déclaré qu’il souhaitait d’abord être stable dans sa vie professionnelle, non pas financièrement mais émotionnellement. Il croit que la stabilité émotionnelle dans sa carrière lui donnera plus de bonheur et à moins que vous ne soyez pas heureux, comment pouvez-vous garder vos partenaires heureux, a mentionné l’acteur. ” Non. Et honnêtement, parce que ça fait deux ans de ce confinement et du Covid et de tout ce qui se passait. Je voulais me concentrer sur ma carrière”.

Arjun a parcouru un long chemin dans sa vie personnelle et professionnelle. L’acteur a été à chaque étape de sa relation et a réussi à survivre parce qu’il a beaucoup de caractère. Cet épisode d’Arjun et Sonam sera considéré comme l’un des épisodes les plus honnêtes et les plus émouvants.