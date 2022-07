Koffee With Karan 7 : Ananya Panday se blesse quand les gens la traitent de laide et de poitrine plate ; dit: ‘Qu’est-ce que j’ai fait de si mal’

Il est indéniable que l’actrice Liger Ananya Panday a été une cible facile pour les trolls en ligne. Plus souvent, elle est soumise à la honte corporelle où les gens ont fait des commentaires désobligeants à son sujet. Sur Koffee With Karan 7, Ananya s’est souvenue quand les gens l’appelaient laide et à la poitrine plate alors qu’elle n’avait que 19 ans.

Lorsque Karan Johar a demandé à Ananya si la pêche à la traîne avait déjà eu un impact sur sa santé mentale, elle a répondu : “Bien sûr, cela m’affecte. Je ne peux pas m’asseoir ici et prétendre que je suis heureuse ou que je suis très forte et je Je peux tout gérer parce que je pense qu’à 19 ans, quand on te dit constamment que tu es moche ou que tu as la poitrine plate ou que tu as une certaine apparence ou que tu insultes mes parents ou ma sœur, ça devient un peu effrayant et devient un peu triste parfois parce que je suis comme qu’est-ce que j’ai fait de si mal, vous savez.”

Elle a ajouté: “Parce que j’essaie d’être une personne gentille et gentille. Je travaille très dur. Je suis très sincère à propos de mon travail. J’adore jouer. Aussi loin que je me souvienne, je voulais être acteur, alors parfois je suis tout comme je suis juste une fille qui essaie de faire son travail. Je ne sais pas ce que j’ai fait de si mal pour blesser ou offenser les gens. Mais je peux aussi comprendre d’où viennent les gens et ça va.

L’année dernière, Ananya avait parlé d’avoir honte avant même de mettre le pied dans l’industrie avec l’élève de l’année 2 en 2019. Elle a souvent été victime d’intimidation sur les réseaux sociaux lors de sa sortie en famille et cela a eu un effet négatif sur la pêche à la traîne en ligne. son. Elle avait alors dit qu’elle atteignait un point où elle se concentrait simplement sur son acceptation.

Ananya est sur une virée promotionnelle de son prochain film Liger qui marque les grands débuts à Bollywood de la star d’Arjun Reddy Vijay Deverakonda.