Koffee With Karan 7 : Ananya Panday est sortie avec Vijay Deverakonda alors qu’elle sortait avec Ishaan Khatter ?

Café avec Karan 7 voit certaines des stars les plus intéressantes prendre le contrôle du canapé controversé. Le quatrième épisode de Karan Joharle talk-show avait Ananya Panday et superstar du Sud Vijay Devérakonda. Il a fait ses débuts dans la série et était son meilleur franc. Ananya et Vijay ont parlé de tout et de rien sous la planète, mais surtout de leur vie amoureuse. Le spectacle a commencé avec Ananya sortant avec Ishaan Khatter et bien plus encore.

Ananya Panday a-t-elle eu un rendez-vous avec Vijay Deverakonda alors qu’elle sortait avec Ishaan Khatter ?

Il est devenu assez clair qu’Ananya et Ishaan étaient dans une relation, comme le disent les portails d’informations sur le divertissement. Ils étaient ensemble à Khaali Peeli et depuis, ils formaient un couple. Mais c’est récemment qu’ils ont rompu. Ainsi, pendant le tournage de Liger, Vijay et Ananya étaient allés à un dîner. Lorsque Karan Johar a demandé si ce rendez-vous avait eu lieu alors qu’Ananya sortait avec Ishaan, l’actrice l’a décrit comme un “rendez-vous amical”. C’est en fait Vijay qui a mentionné qu’ils étaient allés à un rendez-vous et qu’ils s’étaient tous les deux bien habillés. Bon ben ok alors !

Que se trame-t-il entre Ananya et Kartik Aaryan ?

Il y avait aussi une mention de Kartik Aaryan. Karan Johar a demandé à Ananya Panday si elle était aussi en couple avec lui. À ce sujet, l’actrice a déclaré qu’il n’était qu’un bon ami. KJo s’est moqué et a mentionné que Kartik n’avait pas été en mesure de tenir l’étiquette de bons amis avec aucune des autres dames.

Et puis il y a Aditya Roy Kapur…

Karan Johar a également réfléchi aux récentes rumeurs selon lesquelles Ananya et Aditya Roy Kapur seraient en couple. Il a mentionné une fête au cours de laquelle Aditya Roy Kapur et Ananya Panday ont eu une danse torride qui impliquait de tourner. Elle a déclaré qu’elle trouvait Aditya Roy Kapur très sexy, mais lorsqu’on lui a demandé si elle sortirait avec lui à l’avenir, elle a répondu Kal Ho Na Ho.